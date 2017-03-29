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До равных условий хозяйствования еще очень далеко, поэтому надо развивать Союзное государство. Такое мнение высказал Посол России Александр Суриков на пресс-конференции по случаю Дня единения Беларуси и России 30 марта в Минске.

«Союзное государство — наиболее продвинутый интеграционный проект на постсоветском пространстве», — считает дипломат.

Он привел примеры достигнутого — например, товарооборот между Беларусью и Россией, который в нынешнем году снова начал заметный рост, заметный рост поставок продовольствия, БелАЭС, пишет tut.by .

«Но мы хотим от Союзного Государства иногда больше, чем ему дали. Комиссии по правам человека, к примеру, так и не создали. А возникающие проблемы могли бы быть купированы. Не принят и Конституционный акт — готовится много лет, но проблема в неготовности передачи части национальных полномочий интеграционному органу», - сказал Суриков.

«Много говорим о равных условиях хозяйствования, но они включают к примеру, единую политику ценообразования и налогообложения — тут ничего не сделано, тарифное и нетарифное регулирование — тоже почти ничего не сделано. И каких единых условий хозяйствования мы хотим? - подчеркнул посол.

«"Навязший пример газа. По 132 доллара Беларусь получает газ, и дальше промышленность получает его по 250 долларов, социальный сектор — намного меньше. В итоге Россия покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов», — отметил Суриков.

Он также отметил, что не решены вопросы собственности имущества в рамках Союзного государства — что-то финансируется из бюджета Союза, «а потом объект как-то повисает».