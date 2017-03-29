Накануне первые лица России прибыли на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. О результатах проделанной работы Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву рассказал министр природных ресурсов страны Сергей Донской.

Путин во время своего визита на остров Земля Александры собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований. Также первые лица побывали в ледяной пещере, расположенной на острове.

Кроме того Путин и Медведев осмотрели музейную экспозицию Национального парка "Русская Арктика" на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Подробности о том, как Россия планирует осваивать просторы Арктики в ближайшем будущем, читайте на сайте спецпроекта The Arctic .