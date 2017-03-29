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В Telegram появились голосовые звонки

30.03.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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В мессенджере Telegram появилась возможность совершать зашифрованные голосовые вызовы. Об этом говорится в официальном блоге компании.


Разговоры через Telegram защищены end-to-end шифрованием. Новую функцию добавили в версии приложения для Android- и iOS. Пока ей могут воспользоваться только пользователи из Западной Европы. Сообщается, что остальные регионы добавятся позже.

Напомним, Telegram — это мессенджер для смартфонов и других устройств, который позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами. Количество его пользователей превышает сто миллионов человек. Основатель проекта — Павел Дуров, известный как создатель социальной сети «ВКонтакте». 

Telegram позиционирует себя как максимально защищенный от взлома. Сервис содержит опцию Secret Chats, при которой все сообщения шифруются, а общим ключом для расшифровки обладают только отправитель и получатель. Это позволяет обмениваться любой информацией тайно от властей и администраторов сервиса.

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Разговоры через Telegram защищены end-to-end шифрованием.

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