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Гидромет обещает весну: в воскресенье 2 апреля уже до +21°С
30.03.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 1 и 2 апреля: в воскресенье воздух местами прогреется до +21°С, сообщили в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В последний день рабочей недели, по информации Гидромета, еще будет прохладно: ночью возможны заморозки до –5°С и осадки, а днем температура составит от +10 до +16°С.
В субботу 1 апреля в республику начнет поступать теплый воздух из юго-западной Европы: днем воздух прогреется до +11..+18°С, а в юго-западных регионах Беларуси – до +20°С, но по северу страны еще будет прохладно – там днем от +5 до +10°С.
По данным синоптиков, в воскресенье 2 апреля ожидается без осадков, только на севере республики возможны небольшие дожди, и наконец станет по-весеннему тепло: ночью – от +3 до +9°С, днем – до +21°С.
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В последний день рабочей недели, по информации Гидромета, еще будет прохладно: ночью возможны заморозки.
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