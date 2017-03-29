МИНСК, 30 мар – Sputnik. Теплая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 1 и 2 апреля: в воскресенье воздух местами прогреется до +21°С, сообщили в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В последний день рабочей недели, по информации Гидромета, еще будет прохладно: ночью возможны заморозки до –5°С и осадки, а днем температура составит от +10 до +16°С.

В субботу 1 апреля в республику начнет поступать теплый воздух из юго-западной Европы: днем воздух прогреется до +11..+18°С, а в юго-западных регионах Беларуси – до +20°С, но по северу страны еще будет прохладно – там днем от +5 до +10°С.

По данным синоптиков, в воскресенье 2 апреля ожидается без осадков, только на севере республики возможны небольшие дожди, и наконец станет по-весеннему тепло: ночью – от +3 до +9°С, днем – до +21°С.