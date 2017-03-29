МИНСК, 30 мар — Sputnik. Нелегальный ввоз на территорию Беларуси импортного производства случается, но речь чаще всего идет о транзите оружия через территорию республики, рассказал журналистам на пресс-конференции в четверг старший оперуполномоченный по особо важным делам 4-го отдела 2-го управления главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Герман Мисеюк.



© Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира МВД: при продлении лицензии на оружие медсправка будет обязательной

"Все импортное оружие из-за границы может быть только как нелегальный транзит. Чтобы что-то такое импортное изымали, это только времен ВОВ — то есть речь о старом немецком оружии, которое находят черные копатели, что-то доделывают, меняют. А новое, это только транзит. Такие попытки пресекаются, оружие задерживается", — рассказал Мисеюк.

С 3 по 7 апреля МВД совместно с Государственной инспекцией по охране животного и растительного мира при президенте Беларуси проводит на территории республики оперативно профилактическое комплексное мероприятие "Арсенал".

"Как показывает практика, на сегодняшний день, к сожалению, незарегистрированное оружие в стране есть. Только за прошлый год у нас было изъято более 1100 единиц незарегистрированного оружия. И добровольно сдано гражданами более 1000 единиц. То есть та профилактическая работа, которую мы проводим, не всегда в полной мере позволяет побудить население страны к тому, чтобы они добровольно сдавали хранящиеся у них незарегистрированное оружие", — заявил в ходе пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Язепчик..

По его словам, в прошлом году было возбуждено 661 уголовное дело по фактам, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия.