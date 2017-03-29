﻿ МВД: изымаемое в Беларуси импортное оружие – это транзит. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: изымаемое в Беларуси импортное оружие – это транзит

30.03.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Нелегальный ввоз на территорию Беларуси импортного производства случается, но речь чаще всего идет о транзите оружия через территорию республики, рассказал журналистам на пресс-конференции в четверг старший оперуполномоченный по особо важным делам 4-го отдела 2-го управления главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Герман Мисеюк.

МВД: изымаемое в Беларуси импортное оружие – это транзит
© Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира
МВД: при продлении лицензии на оружие медсправка будет обязательной

"Все импортное оружие из-за границы может быть только как нелегальный транзит. Чтобы что-то такое импортное изымали, это только времен ВОВ — то есть речь о старом немецком оружии, которое находят черные копатели, что-то доделывают, меняют. А новое, это только транзит. Такие попытки пресекаются, оружие задерживается", — рассказал Мисеюк.

С 3 по 7 апреля МВД совместно с Государственной инспекцией по охране животного и растительного мира при президенте Беларуси проводит на территории республики оперативно профилактическое комплексное мероприятие "Арсенал".

"Как показывает практика, на сегодняшний день, к сожалению, незарегистрированное оружие в стране есть. Только за прошлый год у нас было изъято более 1100 единиц незарегистрированного оружия. И добровольно сдано гражданами более 1000 единиц. То есть та профилактическая работа, которую мы проводим, не всегда в полной мере позволяет побудить население страны к тому, чтобы они добровольно сдавали хранящиеся у них незарегистрированное оружие", — заявил в ходе пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Язепчик..

По его словам, в прошлом году было возбуждено 661 уголовное дело по фактам, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 3 по 7 апреля в Беларуси пройдет комплексное спецмероприятие "Арсенал"; специалисты отмечают, что незарегистрированное оружие в стране есть, а проводимая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Telegram появились голосовые звонки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика