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МВД: изымаемое в Беларуси импортное оружие – это транзит
30.03.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Нелегальный ввоз на территорию Беларуси импортного производства случается, но речь чаще всего идет о транзите оружия через территорию республики, рассказал журналистам на пресс-конференции в четверг старший оперуполномоченный по особо важным делам 4-го отдела 2-го управления главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Герман Мисеюк.
© Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира
"Все импортное оружие из-за границы может быть только как нелегальный транзит. Чтобы что-то такое импортное изымали, это только времен ВОВ — то есть речь о старом немецком оружии, которое находят черные копатели, что-то доделывают, меняют. А новое, это только транзит. Такие попытки пресекаются, оружие задерживается", — рассказал Мисеюк.
С 3 по 7 апреля МВД совместно с Государственной инспекцией по охране животного и растительного мира при президенте Беларуси проводит на территории республики оперативно профилактическое комплексное мероприятие "Арсенал".
"Как показывает практика, на сегодняшний день, к сожалению, незарегистрированное оружие в стране есть. Только за прошлый год у нас было изъято более 1100 единиц незарегистрированного оружия. И добровольно сдано гражданами более 1000 единиц. То есть та профилактическая работа, которую мы проводим, не всегда в полной мере позволяет побудить население страны к тому, чтобы они добровольно сдавали хранящиеся у них незарегистрированное оружие", — заявил в ходе пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Язепчик..
По его словам, в прошлом году было возбуждено 661 уголовное дело по фактам, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия.
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С 3 по 7 апреля в Беларуси пройдет комплексное спецмероприятие "Арсенал"; специалисты отмечают, что незарегистрированное оружие в стране есть, а проводимая...
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