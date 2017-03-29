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Путин и Лукашенко встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге

30.03.2017 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Путин и Лукашенко встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге

фото: kp.by

Президенты России и Беларуси встретятся в начале апреля в Санкт-Петербурге, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"3 апреля в Санкт-Петербурге (состоится встреча двух президентов)", - сказал Ушаков.

"Встреча, как и сказал вчера Владимир Ильич Семашко (вице-премьер Беларуси - ИФ), пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге", - сказал Суриков на пресс-конференции в Минске. По словам посла, ожидается, что переговоры пройдут и в узком, и в расширенном составе, пишет Интерфакс.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси встретятся в начале апреля в Санкт-Петербурге, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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