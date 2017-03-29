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Белорусы превратили легендарный гранатомет в высокоточное оружие

30.03.2017 14:17 — Разное | Tut.by  
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Минский «Центр научных исследований и проектирования» (ЗАО «ЦНИП») разработал «умный» прицельный комплекс «Овод-Р» для легендарного советского гранатомета РПГ-7, сообщает военное агентство Jane’s.


«Овод-Р». Фото: Miroslav Gyurosi / janes.com

Увидеть прицельный комплекс «Овод-Р» можно было на международной выставке вооружений IDEX 2017 в Абу-Даби.

Комплекс «Овод-Р» объединяет высокоточный прицел с современной системой электропитания на основе литий-ионных аккумуляторов и опциональной насадкой ночного видения.

Главный элемент «Овода-Р» — прицел ПД-7, оснащенный встроенным лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, а также датчиками температуры, атмосферного давления и ветра.

Как только стрелок фиксирует цель, встроенный вычислитель автоматически выполняет корректировку положения прицельной марки, делая все необходимые поправки. После остается только нажать на спусковой крючок.

Масса РПГ-7 с прицелом «Овод-Р» составляет 6,3 кг. Благодаря встроенному дальномеру стрелок может точно вычислять расстояние до цели на дистанции до двух км. Баллистический компьютер производит вычисления для шести типов реактивных гранат.

При стрельбе учитывается диапазон температур, атмосферное давление, скорость цели и скорость ветра, что обеспечивает высокую точность гранатомету. 

Противотанковый гранатомет РПГ-7 был принят на вооружение тоже в 1961 году, он применяется против бронетехники, авиации и живой силы. Простой и эффективный, он стоит на вооружении более 100 армий мира.

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При стрельбе учитывается диапазон температур, атмосферное давление, скорость цели и скорость ветра, что обеспечивает высокую точность гранатомету.

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