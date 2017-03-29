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Суриков: пора пересмотреть договор Союзного государства

30.03.2017 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Настало время пересмотреть договор Союзного государства, заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Минске Александр Суриков. Дипломат отметил: у Беларуси и России есть много достижений, в том числе — созданные почти четыре миллиона рабочих мест.

"К положительным эффектам можно отнести и соглашение о равных правах граждан, подписанное в 2006 году, по некоторым параметром мы здесь опережаем даже ЕС", — высказался Суриков в среду.

Есть успехи и в других областях, однако посол уверен: необходимо "прощупать" ситуацию с союзным договором.

"У меня такое ощущение, что мы хотим получить от него больше чем туда дали. А получить не дав ничего крайне сложно. Есть вопросы в экономической плоскости, которые наши белорусские коллеги называют равными условиями хозяйства. Что это такое? Нельзя же замыкать только на торговле углеводородами", — отметил посол.

Добавил Суриков и про "нефтегазовый спор". По словам дипломата, продаваемый Беларуси газ продавался населению и предприятиям по субсидируемым ценам, а в "Россию возвращался по цене в 400-500 долларов" (за кубометр — Sputnik).

Высказался Суриков и о вопросах согласования внешней политики Беларуси и России.

"Россия хочет от белорусской стороны какие-то вопросы, связанные со внешней политикой. Но, прежде чем что-то получать, надо что-то заложить (в договоренности — Sputnik). В Союзном государстве таких аспектов просто нет. Каждая страна во внешней политике использует свои подходы, понимание и так далее. Мы должны рассмотреть эти вопросы", — уверен он.

Как отметил посол, необходимо изучить договор Союзного государства 1999 года с учетом создания ЕАЭС. "Писалось все в другие времена. Нужно решать, что нужно сохранить, что развить, чем пренебречь. Это дало бы толчок дальнейшему развитию государств", — заключил Суриков.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский посол высказался об успехах и острых вопросах в отношениях Беларуси и России. Смотрите на видео комментарий российского дипломата.

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