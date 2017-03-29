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И наладить сборку: первый в Беларуси электромобиль появился четверть века назад

30.03.2017 14:11 — Разное | Tut.by  
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Несколько лет назад в Минске презентовали первый в стране электромобиль, а сейчас белорусские ученые из Академии Наук обещают построить собственный электрокар. А ведь первый электромобиль привезли в Беларусь 25 лет назад и даже собирались наладить его сборку.

Летом 2013-го СМИ сообщали: в Беларуси появился первый электромобиль. Это был Nissan Leaf, который ввезла в стране компания А-100. Год спустя белорусам пообещали еще один первый электромобиль — на этот раз первый из тех, которые можно будет свободно купить, — Kia Soul EV.

Но эти машины запоздали со своим первенством на два десятка лет. Ровно двадцать пять лет назад, в марте 1992-го, одна итальянская фирма привезла в Беларусь компактный электрокар и доставила его в Могилев на Казимировский опытно-экспериментальный завод. Газеты сообщали: на заводе собираются его изучить и наладить серийную сборку!


Ироничная заметка из могилевской газеты «Метрополитен»

На нечетких газетных фотографиях можно разглядеть небольшой двухместный кузов с лобовым стеклом, без изгибов переходящим в капот, и почти вертикальную заднюю дверь. Длина машины — около 2,5 метра, высота — около 1,4 метра


Заметка из газеты «Вестник Могилева»

Заметка из газеты «Магілёўская праўда»

Главный инженер Казимировского завода Игорь Ходорченко сообщил нам, что, действительно, четверть века назад на завод приехал электромобиль от итальянцев. Но даже до мелкосерийной сборки дело не дошло, могилевчане так и не собрали ни одного экземпляра. Куда делся опытный образец — неизвестно. По словам главного инженера, «профиль завода поменялся несколько раз», и документацию на электромобиль утеряли. На заводе не осталось ни фотографий, ни даже сведений о том, как он назывался. Инженеры, которые изучали машинку и которые могли бы нам что-нибудь рассказать о ней, умерли.

В заметке «Вечернего Минска» говорится, что электромобиль называется «Инесса», а на наклейке на капоте можно разглядеть слово «Vector 90». Но с такими названиями электромобилей не нашлось.


Заметка из газеты «Вечерний Минск»

Автомобиль похож на модели Elswick Envoy, ERAD Junior, Kewet и некоторые другие, выпускавшиеся в то же время, но полного сходства ни с одним автомобилем — ни электрическим, ни жидкотопливным, ни итальянским, ни каким-либо другим, — нам найти не удалось.

Может, читатели что-нибудь знают об этой истории и могли бы поделиться воспоминаниями?

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Несколько лет назад в Минске презентовали первый в стране электромобиль, а сейчас белорусские ученые из Академии Наук обещают построить собственный электрокар. А...

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