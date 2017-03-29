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И наладить сборку: первый в Беларуси электромобиль появился четверть века назад
Несколько лет назад в Минске презентовали первый в стране электромобиль, а сейчас белорусские ученые из Академии Наук
Летом 2013-го СМИ
Но эти машины запоздали со своим первенством на два десятка лет. Ровно двадцать пять лет назад, в марте 1992-го, одна итальянская фирма привезла в Беларусь компактный электрокар и доставила его в Могилев на Казимировский опытно-экспериментальный завод. Газеты сообщали: на заводе собираются его изучить и наладить серийную сборку!
На нечетких газетных фотографиях можно разглядеть небольшой двухместный кузов с лобовым стеклом, без изгибов переходящим в капот, и почти вертикальную заднюю дверь. Длина машины — около 2,5 метра, высота — около 1,4 метра
Главный инженер Казимировского завода Игорь Ходорченко сообщил нам, что, действительно, четверть века назад на завод приехал электромобиль от итальянцев. Но даже до мелкосерийной сборки дело не дошло, могилевчане так и не собрали ни одного экземпляра. Куда делся опытный образец — неизвестно. По словам главного инженера, «профиль завода поменялся несколько раз», и документацию на электромобиль утеряли. На заводе не осталось ни фотографий, ни даже сведений о том, как он назывался. Инженеры, которые изучали машинку и которые могли бы нам что-нибудь рассказать о ней, умерли.
В заметке «Вечернего Минска» говорится, что электромобиль называется «Инесса», а на наклейке на капоте можно разглядеть слово «Vector 90». Но с такими названиями электромобилей не нашлось.
Автомобиль похож на модели Elswick Envoy, ERAD Junior, Kewet и некоторые другие, выпускавшиеся в то же время, но полного сходства ни с одним автомобилем — ни электрическим, ни жидкотопливным, ни итальянским, ни каким-либо другим, — нам найти не удалось.
Может, читатели что-нибудь знают об этой истории и могли бы поделиться воспоминаниями?
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Несколько лет назад в Минске презентовали первый в стране электромобиль, а сейчас белорусские ученые из Академии Наук обещают построить собственный электрокар. А...
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