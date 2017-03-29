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В Беларуси открылся предзаказ на Huawei P10
Мобильный оператор МТС
Цена на смартфон Huawei P10 c 32 ГБ встроенной памяти составит 1259 рублей. Устройство также можно оформить в рассрочку на 12 месяцев — ежемесячный платеж при этом составит 105,5 рубля, а первый взнос — 98,5 рубля.
Huawei P10 Plus c 64 ГБ будет стоить 1549 рублей при оплате одним платежом. Также доступна рассрочка с ежемесячным платежом 131,9 рубля и первоначальным взносом 98,1 рубля.
Официальные продажи Huawei P10 должны начаться в конце апреля. В странах Европы за самую простую модификацию аппарата попросят порядка 650 евро, что по текущему курсу равняется примерно 1300 рублей. В России цена на устройство будет начинаться от 36 000 российских рублей (около 1185 белорусских).
Напомним, компания Huawei
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Устройство также можно оформить в рассрочку.
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