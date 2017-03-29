Мобильный оператор МТС объявил о начале предзаказа смартфонов Huawei P10 и P10 Plus. Официальный старт продаж новинки намечен на 20 апреля.



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Цена на смартфон Huawei P10 c 32 ГБ встроенной памяти составит 1259 рублей. Устройство также можно оформить в рассрочку на 12 месяцев — ежемесячный платеж при этом составит 105,5 рубля, а первый взнос — 98,5 рубля.

Huawei P10 Plus c 64 ГБ будет стоить 1549 рублей при оплате одним платежом. Также доступна рассрочка с ежемесячным платежом 131,9 рубля и первоначальным взносом 98,1 рубля.

Официальные продажи Huawei P10 должны начаться в конце апреля. В странах Европы за самую простую модификацию аппарата попросят порядка 650 евро, что по текущему курсу равняется примерно 1300 рублей. В России цена на устройство будет начинаться от 36 000 российских рублей (около 1185 белорусских).

Напомним, компания Huawei представила новые флагманские смартфоны P10 и P10 Plus в феврале этого года. Устройства позиционируются как аппараты с лучшими камерами среди всех топовых устройств на рынке.