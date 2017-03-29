Лектор Таллиннского технического университета Евгений Цыбуленко в своем блоге "Записки эстонского бандеровца" призвал к убийству российских и белорусских сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем посольства России и Беларуси просят компетентные органы Эстонии дать этим призывам правовую оценку, сообщает Sputnik Эстония .

Понимал ли профессор, какой вред он наносит имиджу страны, в которой сейчас живет и работает, и как эта страна держит у себя такую "профессуру"? На эти вопросы радио Sputnik Беларусь ответил известный политический эксперт, Президент Центра системного анализа и прогнозирования России Ростислав Ищенко.

"Сильно повредить имиджу Эстонии уже практически невозможно, как и ее соседям. Высказанная позиция — это не позиция одного человека, это позиция целого уходящего класса. Был такой класс общества, как профессиональные европейцы, они могли быть профессорами, а могли быть просто маргиналами. Он выражает позицию того слоя общества, который представляет", — считает эксперт.

По мнению Ищенко, о роли прибалтийских стран, как буфера или некого "санитарного кордона" между Западом и Россией, было известно давно, и Запад этого никогда не скрывал, в том числе, и когда эти страны принимались в НАТО и ЕС. Правящие прибалтийские элиты, к сожалению, не понимают, что их зашкаливающая русофобия нерациональна, и направлена против их собственных интересов, отметил собеседник Sputnik.

"Мы же видим, Прибалтика потеряла около трети населения, причем все они делают своими руками именно для того чтобы "насыпать соли на хвост" России. Но Россия практически этого не заметила, а сами себя они, по сути дела, угробили", — констатировал эксперт.

Беседу с политическим экспертом Ростиславом Ищенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.