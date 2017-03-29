МИНСК, 30 мар — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков назвал глупостью предположения некоторых экспертов, политиков и активистом о том, что часть российских военных может остаться на территории республики после завершения учений "Запад-2017".



© Sputnik Алексей Дружинин Президент Беларуси утвердил замысел учений "Запад-2017"

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут осенью этого года. Для организации и проведения учений в Беларусь прибудет большое количество российских солдат и офицеров (около трех тысяч), а также военная техника и другое оборудование.

"Все это глупость. Это обычные традиционные войсковые учения, каждые два года проводящиеся. Раз на территории России, следующий раз — на территории Беларуси. ", — заявил Суриков в четверг на пресс-конференции в Минске.

Он напомнил, что учения проводятся не впервые, и в этом году очередь Беларуси их принимать.

"Чего от своих домов уезжать сюда (российским военным — Sputnik), закончив срок службы? Если только по любви", — сказал посол.

Дипломат пошутил, что сам лично он был бы рад, если бы некоторые из российских военных остались на территории Беларуси после демобилизации: "Я был бы рад, если бы некоторые из них, под дембель попадая, остались тут. Деторождаемость бы поднялась. В России будут проводиться такие же учения — хорошо бы белорусские ребята остались, Дембельнулись там, тоже деторождаемость подняли", — сказал Суриков.

Запад реагирует странно

Продолжая тему военно-технического сотрудничества Минска и Москвы, посол РФ в Беларуси заметил, что страны Запада проявляют не вполне адекватную реакцию на предстоящие учения.

"Когда около наших границ проводятся (учения НАТО — Sputnik), тогда все в порядке. А когда мы начинаем — не в порядке. Когда наши российские самолеты около границ (стран НАТО — Sputnik) летают — это так плохо, а когда натовские самолеты — это так хорошо", — заметил дипломат.

Вопрос авиабазы

Отвечая на вопросы журналистов, Суриков также не обошел стороной и долгое время обсуждающийся вопрос о размещении в Беларуси российской военной авиабазы.

Посол подчеркнул, что данный вопрос никогда не стоял в двусторонней повестке дня.



© Sputnik Алексей Даничев Беларусь готова пригласить НАТО на учения "Запад-2017"

"Он (вопрос о размещении военной базы — Sputnik) никогда не стоял. Никакая военная база на территории чужой страны, в том числе Беларуси, не может быть размещена без межправсоглашения, а его нет", — сказал российский посол.

Дипломат подчеркнул, что сейчас в Беларуси нет никаких военных баз России, но "есть пункты наблюдения". Он отметил, что на военном объекте в Вилейке нет ни одного военнослужащего, кроме начальника. "Там гражданские люди, в Вилейке живущие, нанятые по договору на работу, граждане Беларуси", — пояснил Суриков.

В Ганцевичах, по его словам, находится "объект слежения" (радиолокационная станция — Sputnik). "Там есть военнослужащие РФ, но их число не очень большое, даже батальона нет… связаны с охраной, обслуживанием… там нет оружия", — сообщил дипломат.