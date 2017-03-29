Футболисты камерунского клуба Yaounde II Academy были задержаны за нелегальное проживание в поселке Орджоникидзе Феодосийского района Крыма. Об этом сообщает «Крыминформ».

Пятнадцать камерунцев и один гражданин Бельгии в составе команды участвовали в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза (КФС), который проходил с 8 по 25 февраля. После окончания турнира организаторы отвезли игроков в аэропорт Симферополя, однако те не покинули территорию полуострова.

Феодосийский суд привлек иностранных граждан к административной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей каждому и самостоятельного выезда с территории Крыма.

11 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 1 миллион евро на развитие футбола в Крыму. В июне 2015 года КФС получил от союза специальный статус, с того момента на полуострове проводится внутренний футбольный чемпионат.