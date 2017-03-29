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Суриков считает профессиональными действия белорусских властей в событиях 25 марта

30.03.2017 14:59 — Разное | Ежедневник  
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Суриков считает профессиональными действия белорусских властей в событиях 25 марта

фото: sputnik.by

Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков назвал профессиональными действия властей в ходе акции ко Дню воли в Минске.

Такую точку зрения он выразил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я целиком разделяю профессионализм белорусских властей, которые купировали возможность проведения этого марша, – сказал дипломат. – Не дали и все. И это правильно. Без хамства особого, без грубости, без водометов, без всяких газов". При этом он скептически отнесся к тем, кому такие действия могли показаться недемократичными.

По мнению Александра Сурикова, есть другие способы обсуждать вопросы, а не на площади что-то решать.

"На площади никогда ничего не решалось. На площади созревают только революции, страдает потом народ. А есть другие формы – несколько тысяч людей могут собраться – тема, повестка, обсуждение, критика, все, что угодно", – сказал он.

Посол уверен, что все вопросы должны решаться совместным обсуждением, а не выходом на площадь.

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков назвал профессиональными действия властей в ходе акции ко Дню воли в Минске.

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