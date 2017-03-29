

фото: sputnik.by

Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков назвал профессиональными действия властей в ходе акции ко Дню воли в Минске.

Такую точку зрения он выразил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА .

"Я целиком разделяю профессионализм белорусских властей, которые купировали возможность проведения этого марша, – сказал дипломат. – Не дали и все. И это правильно. Без хамства особого, без грубости, без водометов, без всяких газов". При этом он скептически отнесся к тем, кому такие действия могли показаться недемократичными.

По мнению Александра Сурикова, есть другие способы обсуждать вопросы, а не на площади что-то решать.

"На площади никогда ничего не решалось. На площади созревают только революции, страдает потом народ. А есть другие формы – несколько тысяч людей могут собраться – тема, повестка, обсуждение, критика, все, что угодно", – сказал он.

Посол уверен, что все вопросы должны решаться совместным обсуждением, а не выходом на площадь.



