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Беларусь планирует собрать хороший урожай арбузов

30.03.2017 15:24 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь планирует собрать хороший урожай арбузов

belmarket.by

Минсельхозпрод Беларуси рассчитывает в 2017 году на рост производства арбузов в стране. По словам замминистра Владимира Гракуна, предполагается не только обеспечить внутренние потребности, но и создать экспортный потенциал.

«В 2016 году мы получили неплохой урожай бахчевых – 808 тонн арбузов», – сказал Гракун, передает БЕЛТА.

«В этом году площади под этими культурами остаются на уровне прошлого года, но урожай мы ожидаем получить немного выше. И урожай должны получить качественный, чтобы полностью обеспечить население Беларуси и иметь экспортный потенциал», – подчеркнул замминистра.

При благоприятных погодных условиях, соблюдении технологии в перспективе в Беларуси могут получать более 1000 тонн арбузов. Технология выращивания арбузов в нашей стране осваивается с начала десятилетия, была создана специальная техника. В 2015-2016 годах стартовало промышленное производство. Арбузы выращиваются как в сельхозорганизациях, так и в фермерских хозяйствах.

 
 
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Минсельхозпрод Беларуси рассчитывает в 2017 году на рост производства арбузов в стране. По словам замминистра Владимира Гракуна, предполагается не только...

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