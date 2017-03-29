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Путин прокомментировал недавние антикоррупционные митинги
30.03.2017 16:17 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях».
Об этом сообщает корреспондент
«Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас. Кстати говоря, в последнее время меньшей, судя по опросам общественного мнения», — сказал он.
Путин подчеркнул, что «мы это делаем, и люди в стране это видят».
«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были всегда в центре внимания общественности. Единственное, что я считаю неправильным, — если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент», — добавил российский лидер.
По словам Путина, «инструмент» может использоваться не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии выборных кампаний в России.
«Этот инструмент использовался в начале так называемой «арабской весны». К чему это привело, к какому кровопролитию — мы знаем. Борьба с коррупцией — да, использование этого инструмента в политических целях — нет», — добавил президент.
26 марта в Москве и других городах России состоялись несогласованные митинги против коррупции. По последним данным, было задержано более 1 тыс. человек, включая оппозиционера Алексея Навального.
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Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных...
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