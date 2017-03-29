

Заказать ворота — дело ответственное. Проектируя гараж, важно заранее позаботиться о своем выборе. Они должны не только удовлетворять потребности и желания хозяина гаража, но и подходить под особенности здания.





Виды гаражных ворот

Современный рынок предлагает следующие основные виды:

секционные;

рулонные (роллетные);

скоростные.

Первые два вида по желанию могут быть автоматическими.

У каждого свои характеристики, размеры и нюансы. Любые можно дополнить раздвижными или подъемными механизмами.

Секционные ворота





Заказать ворота, состоящие из панелей, желает каждый второй автолюбитель. Популярность их растет, так как они подходят и применяются под любые типы проемов. Они состоят из горизонтально расположенных панелей, которые соединяются шарнирными петлями.

Принцип открывания: панели двигаются вверх по вертикали, а затем вдоль потолка по горизонтали.

Важной особенность секционных конструкций считают наличие герметизации, что делает их теплыми. К преимуществам также относят: любые размеры (максимальная высота 4 м), бесшумность, разнообразие дизайна, высокая безопасность.

Секционные выполняют из оцинкованных, алюминиевых, стальных листов. Дорогим вариантом считаются панели из дерева. Они экономят место, выигрышно эстетически обыграны.

Как выбрать секционные ворота?





При покупке важно учитывать несколько характеристик: марка, цена, звукоизоляция, теплоизоляция, вид покрытия, вид и качество уплотнителя, соответствие ГОСТу, дополнительные аксессуары.

Несколько советов:

определяемся с размерами, исходя из особенностей гаражного проема;

смотрим на сертификацию продукции. На качественных европейских и отечественных изделиях ставят маркировки: CE, EN;

подбираем марку. Популярными компаниями-изготовителями на рынке являются «Алютех» (Беларусь), «Hormann» (Германия), «DoorHan» (Россия). Ворота отличаются размерами, функциональностью, внешними характеристиками, гарантийным обслуживанием;

ориентируемся на звуко- и теплоизоляционные характеристики. Стоит учитывать толщину створки, вид наполнения;

герметизация. Уплотнитель с двумя лепестками наиболее эффективный;

перед приобретением смотрим на вид фурнитуры и ее устойчивость к коррозии;

дополнительные аксессуары актуальны в любое время. Заказать ворота можно с калиткой разных размеров, окна, створки, вентиляционные решетки. Для автоматических стоит приобрести пульт управления, фотоэлементы, транспондерные карты.

Рулонные или роллетные ворота





Такой вид мало устанавливается на загородных домах. Обычно высота проема для таких ворот составляет 2–2,5 м. Изготавливают их из профилированных полос горизонтального типа — ламелей из стали и алюминия. Их размер составляет 77 на 19 мм. Они соединяются в гибкое полотно.

Принцип действия: движение по направляющим, которые установлены над проемом в защитном коробе. В ходе открытия наматываются на приводной вал.

Универсальность дает возможность установки в проемах шириной до 7 м. У них простой монтаж, небольшая стоимость, долговечность. Недостатком остается низкая устойчивость к взломам и перепадам температуры.

Конструкции устанавливаются внутри помещения, накладным вариантом внутри, снаружи и накладным — наружу.

Автоматические ворота





Главная особенность — управление дистанционным пультом. Эксплуатировать автоматические конструкции просто. Автоматикой оснащают секционные, роллетные или рулонные ворота, подъемно-воротные конструкции.

Заказать ворота на пульте ДУ можно уже определившись с параметрами гаража и их самим видом. Также при выборе учитывайте следующие нюансы:

Безопасный проезд для автомобиля. Минимальное расстояние между бортом автомобиля и ребром ворот минимум 30 см, а высота — 2 м. Учитывайте теплоизоляционные параметры. Большое количество пластин свидетельствуют о плохой теплоизоляции Желая установить автоматику, рассчитывайте место под механизм заранее.

Скоростные ворота





Это находка для тех мест, где есть большой поток машин или людей. Они помогают экономить время открытия и закрытия, теплоэнергию, площадь помещения.

Изготавливаются из гибких полиэфирных панелей, покрытых ПВХ, монтируемых на стальном каркасе. В центре конструкции устанавливается смотровое окно. В движение их приводит цилиндр с трехфазным мотором.

Они хорошо защищают гараж от пыли, имеют высокую шумоизоляциюи теплоизоляцию, легко эксплуатируются. Кроме того, быстро монтируются.

Специальные датчики могут срабатывать на движение и включать подъемный механизм. Технические новинки позволяют устанавливать задачи, применяя принцип «свой – чужой».

Общие принципы выбора ворот





Оптимальный вариант можно получить, руководствуясь тремя факторами.

Стоимость. Бюджетные варианты предполагают установку традиционных ворот в базовой комплектации.

Свободное место у гаража. Отдельно стоящий гараж подходит под любые конструкции. Если нет места, то оптимально подойдут роллетные механизмы.

Дизайн. Стиль должен соответствовать внешнему виду дома, гаража и внутренней отделке.

Вес





Вес зависит от вида ворот, типа металла, покрытия, вида прослойки между пластинами.

Средний вес секционных конструкций — 13 кг/кв. м, средний вес рулонных (роллетных) —4,8 кг/кв. м.

Где заказать гаражные ворота?





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