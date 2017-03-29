Первой тревогу из-за отсутствия недвижимости забила соседка потерпевшей по дачному поселку, расположенному возле деревни Деражня. Об исчезновении дома она сообщила хозяйке, которая, как выяснилось позже, с ноября 2016 года по конец марта 2017 года на даче не была.

С заявлением о нестандартной краже пенсионерка отправилась в милицию. На месте преступления правоохранители установили, что неизвестные похитили одноэтажный деревянный дом общей площадью около 20 кв. м. Вместо постройки остался только фундамент. Примечательно, что воры не украли ничего из домашних вещей и оставили их внутри фундамента.

— На основании осмотра участка оперативные работники сделали вывод, что он долго не посещался, свидетельства каких-либо следов работы строительной техники на месте преступления не обнаружено. По показаниям одного из соседей известно, что еще в конце февраля дом был на месте, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.