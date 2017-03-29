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Минтруда снова анонсировало, что для некоторых белорусов могут пересмотреть страховой стаж
В Беларуси могут пересмотреть требования страхового стажа для некоторых категорий граждан, заявил сегодня во время
— В настоящее время этот вопрос прорабатывается, — заявил Валерий Ковальков. — О законодательном закреплении и вступлении в силу данных изменений (в случае их принятия) граждане будут проинформированы посредством широкого освещения этих решений в средствах массовой информации.
Замминистра напомнил, что периоды военной службы и иные периоды деятельности без уплаты страховых взносов не засчитываются в страховой стаж.
Напомним, белорусы, у которых не получилось выработать страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Часто в «ловушки» попадают военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами.
В январе этого года Валерий Ковальков уже
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Изменения могут коснуться белорусов с длительными "кредитными" периодами.
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