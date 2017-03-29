В Беларуси могут пересмотреть требования страхового стажа для некоторых категорий граждан, заявил сегодня во время онлайн-конференции «Вопросы пенсионного обеспечения» заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков. По его словам, изменения могут коснуться белорусов с длительными «кредитными» периодами. Напомним, в «кредитные периоды» входят, например, служба в армии, нахождение в декретном отпуске, получение образования и другое.



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— В настоящее время этот вопрос прорабатывается, — заявил Валерий Ковальков. — О законодательном закреплении и вступлении в силу данных изменений (в случае их принятия) граждане будут проинформированы посредством широкого освещения этих решений в средствах массовой информации.

Замминистра напомнил, что периоды военной службы и иные периоды деятельности без уплаты страховых взносов не засчитываются в страховой стаж.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Напомним, белорусы, у которых не получилось выработать страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную. Часто в «ловушки» попадают военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами.

В январе этого года Валерий Ковальков уже сообщал , что в Беларуси для некоторых категорий граждан могут снизить требования к минимальному страховому стажу для получения трудовой пенсии.