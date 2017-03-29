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Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи сборных

30.03.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи между сборными в середине сезона. Португалец считает, что такие матчи имеет смысл проводить лишь раз в два года


Фото: twitter.com/ManUtd

По мнению Моуринью, товарищеские матчи увеличивают нагрузку на футболистов, которая и так достаточно велика. Кроме того, дополнительные матчи приводят к травмам.

«Я совершенно против товарищеских матчей. Их стоит отменить. По-моему, товарищеские матчи для сборных имеют смысл только в финальной стадии подготовки к большим турнирам. В последние пару недель перед Евро или чемпионатами мира в них есть толк. Однако в середине сезона, в дни, когда проводятся отборочные матчи, проводить еще и товарищеские игры не стоит. В этом просто нет смысла. К тому же такие матчи редко бывают по-настоящему напряженными, так что я не большой их фанат. Впрочем, может быть, когда-нибудь я стану тренером сборной и не буду относиться к товарищеским матчам так критично», — сказал Моуринью в интервью Sky Sports.

Защитники «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг и Фил Джонс вернулись с травмами из сборной. Джонс повредил палец в столкновении со Смоллингом на тренировке, а сам Смоллинг из-за проблем с ногой не смог доиграть товарищеский матч против Германии и также выбыл из строя.

 
 
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Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи между сборными в середине сезона. Португалец считает, что такие матчи имеет смысл...

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