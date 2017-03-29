|
Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи сборных
Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи между сборными в середине сезона. Португалец считает, что такие матчи имеет смысл проводить лишь раз в два года
По мнению Моуринью, товарищеские матчи увеличивают нагрузку на футболистов, которая и так достаточно велика. Кроме того, дополнительные матчи приводят к травмам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью призвал отменить товарищеские матчи между сборными в середине сезона. Португалец считает, что такие матчи имеет смысл...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии