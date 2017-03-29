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Под временный запрет попали предприятие «Бабушкина крынка» (управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина Крынка») и Могилевский мясокомбинат.

Санкции в отношении производителей приняты «в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза».

Также Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного контроля МСХП Беларуси с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении еще 12 предприятий. В список попали ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Скидельская птицефабрика», «Брестский мясокомбинат», «Гродненский мясокомбинат», СП ООО «Леор-Пластик», ОАО «Лидский ветсанутильзавод», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ЧУПТП «Мирон», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Мстиславское РАЙПО», ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», филиал «Миорский мясокомбинат», ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Столинское РАЙПО» Филиал «Столинзаготпромторг».

Ранее Россельхознадзор уже приостановил действие деклараций соответствия на ряд марок белорусских сыров, а в феврале запретил поставки говядины из Минской области.

Между тем, в Беларуси продолжается доследственная проверка в отношении чиновников Россельхознадзора в связи с подозрением в намеренной дискредитации отечественных производителей. Директор Россельхознадзора Сергей Данкверт уже ответил на вопросы белорусских правоохранителей, переданные через Генпрокуратуры.