|
В Беларуси не будут пересматривать социальные пенсии и выплаты работающим пенсионерам
В Беларуси не планируют увеличивать размеры социальных пенсий. Об этом сообщила начальник Главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич во время
По словам Натальи Мурашкевич, социальную пенсию получают 63,1 тысячи человек. Ее размер зависит от категории ее получателей. Так, у мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин старше 60 лет ее размер составляет 90,05 рубля. Инвалиды первой группы и дети-инвалиды при четвертой степени утраты здоровья получают 198,11 рубля.
— В республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы, — сказала Наталья Мурашкевич.
При этом вопрос об изменении порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам сейчас Минтруда не рассматривает, сообщила представитель ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальную пенсию получают 63,1 тысячи человек, сообщили в Минтруда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии