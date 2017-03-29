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В Беларуси не будут пересматривать социальные пенсии и выплаты работающим пенсионерам

30.03.2017 16:55 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси не планируют увеличивать размеры социальных пенсий. Об этом сообщила начальник Главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич во время онлайн-конференции на тему «Пенсионное обеспечение: сегодня и завтра».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Натальи Мурашкевич, социальную пенсию получают 63,1 тысячи человек. Ее размер зависит от категории ее получателей. Так, у мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин старше 60 лет ее размер составляет 90,05 рубля. Инвалиды первой группы и дети-инвалиды при четвертой степени утраты здоровья получают 198,11 рубля.

— В республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы, — сказала Наталья Мурашкевич.

При этом вопрос об изменении порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам сейчас Минтруда не рассматривает, сообщила представитель ведомства.

 
 
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Социальную пенсию получают 63,1 тысячи человек, сообщили в Минтруда.

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