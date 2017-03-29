В Беларуси не планируют увеличивать размеры социальных пенсий. Об этом сообщила начальник Главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич во время онлайн-конференции на тему «Пенсионное обеспечение: сегодня и завтра».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Натальи Мурашкевич, социальную пенсию получают 63,1 тысячи человек. Ее размер зависит от категории ее получателей. Так, у мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин старше 60 лет ее размер составляет 90,05 рубля. Инвалиды первой группы и дети-инвалиды при четвертой степени утраты здоровья получают 198,11 рубля.

— В республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы, — сказала Наталья Мурашкевич.

При этом вопрос об изменении порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам сейчас Минтруда не рассматривает, сообщила представитель ведомства.