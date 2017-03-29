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Главы правительств двух стран надеются немного разгрузить повестку дня предстоящей встречи лидеров России и Беларуси. Основной акцент встречи – газовый долг Минска и поставки нефти.

Премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев на встрече в Москве сосредоточились на поиске выхода из затянувшегося спора между двумя странами об условиях поставок энергоносителей в Беларусь, пишет SPUTNIK .

В начале встречи белорусский премьер Кобяков заявил, что рассчитывает на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым обсудить вопросы, которые лежат в компетенции правительств двух стран, чтобы разгрузить предстоящую в скором времени встречу лидеров РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Мы очень рассчитываем на то, что повестку встречи наших глав государств мы сможем хотя бы немного разгрузить в части тех вопросов, которые в компетенции двух правительств. Очень рассчитываем на конструктивный диалог и поиск взаимовыгодных решений", — сказал Кобяков на встрече с Медведевым.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин и Лукашенко встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Как разрешить газовый конфликт?

На встрече с белорусским коллегой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил попробовать найти развязку нефтегазового спора двух стран. "Тем для разговоров у нас много, но не секрет, конечно, что нынешняя встреча проходит в преддверии встречи между президентами двух стран. Накопились вопросы, значительная часть этих вопросов уже хорошо известна — это, прежде всего, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе", — сказал Медведев. Он заметил, что пока, к сожалению, эту тему не удалось разрешить.

"Давайте попробуем поискать развязку и ответы на те сложности, которые сложились в последнее время", — сказал российский премьер. Он добавил, что вместе со своими коллегами из российского правительства и другими приглашенными на встречу готов обсуждать с белорусской делегацией и другие вопросы. "Но с акцентировкой на накопившиеся проблемы", — уточнил Медведев. Он отметил, что встреча будет рабочей, "довольно короткой". "Но, надеюсь, что будет какой-то толк", — добавил глава правительства РФ.

И немного о товарообороте

Традиционно в ходе встречи с премьером РФ глава белорусского правительства затронул тему товарооборота Беларуси с РФ, которая для республики является стратегическим торговым партнером. Кобяков заметил, что в начале 2017 года товарооборот, ранее показывавший снижение в стоимостном выражении, уже вырос на 40%.

"Я хочу отметить, что этот год мы начали достаточно активно во взаимной торговле. По нашим данным, за январь месяц темпы роста взаимного товарооборота составили почти 144%, причем рост наблюдается как со стороны республики Беларусь при поставках товаров в Россию, так и российских товаров в Беларусь", — сказал Кобяков.

По его словам, "сейчас самое время принять дополнительные меры, которые позволили бы нам вернуться на тот уровень торгово-экономического сотрудничества, который мы имели еще несколько лет тому назад". "Тем более, что ситуация макроэкономическая этому способствует, укрепляется национальная валюта, прежде всего, Российской Федерации. Это характеризуется и целевыми факторами, которыми оценивается наш взаимный товарооборот", — сказал Кобяков. Он отметил, что есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения.