



По словам министра энергетики России Александра Новака, Беларусь не готова пока погасить долг за газ в размере более 700 млн долларов.

Россия и Беларусь не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогам переговоров премьер-министров двух стран. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам этих переговоров, пишет ТАСС .

"Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Беларуси. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта", - сказал министр.

По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на сегодня он превышает 700 млн доларов.

"К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь, в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. Напомню, что на сегодня накопленный долг составляет более 700 млн долларов", - сказал министр.

Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору, добавил Новак.

"Мы отмечаем недостаточно конструктивную позицию белорусской стороны. Тем не менее переговоры продолжаются. Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной", - сказал он.