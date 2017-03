Компания Rolls-Royce подготовила особую серию из девяти роскошных купе Wraith — называется она «Inspired by British Music» и посвящается легендарным британским музыкантам.





Собственно, музыканты и принимали активное участие в создании машин эксклюзивной серии. Так, два экземпляра Wraith были созданы с помощью фронтмена группы The Who Роджера Долтри, над оформлением еще одного купе вместе со спецами Rolls-Royce поработал сэр Рэй Дэвис, гитарист The Kinks. Четвертый Wraith из особой серии создан при участии известного продюсера и композитора Джорджа Мартина.





Все машины отличаются особой отделкой с оригинальными декоративными элементами экстерьера и вставками в интерьере, напоминающие, в частности, о знаковых моментах карьеры музыкантов.





Позже подоспеют и другие варианты «музыкальных» Wraith, один из которых, например, создан при участии Ронни Вуда, гитариста The Rolling Stones.