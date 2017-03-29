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Ценителям эксклюзива: известные британские музыканты поработали над Rolls-Royce Wraith

30.03.2017 17:58 — Разное | Tut.by  
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Компания Rolls-Royce подготовила особую серию из девяти роскошных купе Wraith — называется она «Inspired by British Music» и посвящается легендарным британским музыкантам.


Собственно, музыканты и принимали активное участие в создании машин эксклюзивной серии. Так, два экземпляра Wraith были созданы с помощью фронтмена группы The Who Роджера Долтри, над оформлением еще одного купе вместе со спецами Rolls-Royce поработал сэр Рэй Дэвис, гитарист The Kinks. Четвертый Wraith из особой серии создан при участии известного продюсера и композитора Джорджа Мартина.


Все машины отличаются особой отделкой с оригинальными декоративными элементами экстерьера и вставками в интерьере, напоминающие, в частности, о знаковых моментах карьеры музыкантов.


Позже подоспеют и другие варианты «музыкальных» Wraith, один из которых, например, создан при участии Ронни Вуда, гитариста The Rolling Stones.

 
 
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Уникальные купе получили эксклюзивную отделку салона с уникальными элементами. Они должны напомнить владельцу о знаковых моментах в жизни известных музыкантов.

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