Федерация профсоюзов предлагает пересмотреть страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых и более детей, родителей детей-инвалидов и бывших военнослужащих, выслуга которых на момент увольнения со службы составляла менее 20 лет. Об этом сообщается на сайте ФПБ.



Фото: Алина Янчур, TUT.BY

— Федерация профсоюзов считает, что включение в стаж работы для лиц, воспитывающих четверых детей, лишь 9 лет отпуска по уходу за ребенком и уходу за детьми по достижении ими 3 лет, предусмотренные ч.2 ст. 51 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении», не соответствует принципам социальной справедливости, — отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. — Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет.

По словам Елены Манкевич, для поддержки граждан, имеющих четверых детей, ФПБ еще в марте предложила Минтруда внести изменения в закон о пенсионном обеспечении.

— Рассчитываем, что коллеги из Министерства труда и социальной защиты поддержат нас на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, которое ориентировочно состоится в апреле. На нем по предложению ФПБ правительство, наниматели и профсоюзы рассмотрят проблемные вопросы пенсионной системы, возникающие в практике применения и служащие причиной поступающих в наш адрес обращений. В частности — проблему страхового стажа, — уточнила Елена Манкевич.

Напомним, сегодня заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков в очередной раз сообщил , что для некоторых белорусов могут пересмотреть страховой стаж.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.