



Церемония награждения пройдет в Минске 27 апреля. Среди главных критериев оценки - рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, коэффициент Cost Income Ratio.

Нынешний конкурс проходит при консультативной поддержке Нацбанка. Об этом сообщили БЕЛТА в оргкомитете конкурса.

"Это значит, что методика определения победителей стала еще более выверенной и корректной", - отметили организаторы.

Новое положение о премии разработано экспертами на основе сравнения методик, применяемых при оценке финансовых учреждений такими авторитетными организациями, как ЕБРР, Forbes, РБК, The Banker, Euromoney.

Победители премии определяются на основе анализа количественных и качественных показателей, а также оценки экспертов. В основу этой оценки лягут численные показатели из сводных бухгалтерских балансов, которые финансовые учреждения подадут для отчетности в Национальный банк. Среди главных критериев - рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, коэффициент Cost Income Ratio.

Для иностранных банков важным станет значение превышения величины требований к нерезидентам Беларуси над объемом средств, привлеченных от нерезидентов. Самый активный банк в регионах будет определен путем подсчета открывшихся за год новых отделений вне столицы. Основные номинации премии: "Лучший банк среди крупных", "Лучший банк среди средних и малых", "Гран-при".

Победители также будут названы в номинациях "Самый активный банк в регионах", "Самый успешный иностранный банк", "Самый инновационный банк". Кроме того, станут известны "Лучший банковский продукт", "Сделка года", "Лучший управляющий" и "Выбор вкладчиков". Б

удет вручена также международная награда - Института сертифицированных финансовых менеджеров ИСФМ (Великобритания) (номинация LUCA Awards ведущим профессионалам банковского сектора Беларуси). Победителей назовут и в таких номинациях, как "Лучшие практики управления рисками в банках", "Лучшее внедрение МСФО".

"Мы надеемся, что конкурс станет одним из кирпичиков, которые консолидируют белорусское банковское сообщество, а в будущем превратится в авторитетного арбитра качества финансовых услуг", - отметили организаторы премии.

В экспертную комиссию конкурса входят представители экономической, финансовой и банковской сфер. Организаторами премии "Банк года" выступают финансовый портал Myfin.by, event-агентство Guardo, официальными партнерами - ООО "Автомобильный дом "Энергия ГмбХ", аудиторская компания "ФБК-Бел", ОАО "Коминтерн", компании "Ресторация" и Winbet, партнерами - Gents, "Кофе Саунд", Krusovice, Borjomi, "Вкусные букеты". Стратегическим партнером премии выступает Институт сертифицированных финансовых менеджеров (Великобритания).