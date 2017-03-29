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Спасатели отработали тушение пожаров с воздуха в Минской области
30.03.2017 19:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Авиация МЧС провела учебно-тренировочные полеты с применением водосливных устройств на Петровичском водохранилище в Смолевичском районе, сообщила в четверг пресс-служба МЧС Беларуси.
"Одна из целей учений — восстановление навыков экипажей по применению водосливных устройств (ВСУ) в пожароопасный период", — отметили в МЧС.
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Авиация МЧС провела учебно-тренировочные полеты с применением водосливных устройств на Петровичском водохранилище в Смолевичском районе,...
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