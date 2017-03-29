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Японский бизнес завлекают сельским хозяйством

30.03.2017 19:29 — Разное | Ежедневник  
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Японский бизнес завлекают сельским хозяйством

Около 150 руководителей японских компаний летом посетят Беларусь, чтобы познакомиться с деятельностью IT-компаний и сельхозпредприятий.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов. Он принял участие в семинаре, посвященном актуальным вопросам международной деятельности и межпарламентского сотрудничества Беларуси, который прошел в Палате представителей, передает БЕЛТА.

Как рассказал Сергей Рахманов, который ранее занимал должность посла Беларуси в Японии, на июль-август запланирован визит 150 президентов японских фирм, которые будут знакомиться с IT-компаниями, побывают на сельхозпредприятиях.

Сенатор выразил надежду, что в дальнейшем это создаст основу для соответствующих инвестиций. При этом он обратил внимание, что в Японии создана специальная группа, которая занимается развитием отношений с Беларусью. В нее включены политики, бизнесмены, руководители некоторых министерств.

В целом же сенатор выразил мнение, что для продвижения интересов страны за рубежом необходимо активнее использовать возможности парламентской дипломатии. По его мнению, вопрос не только в том, чтобы белорусские товары и услуги экспортировались в другие государства.

Нужно развивать собственную производственную базу, создавать дополнительные рабочие места, развивать технологии.

"А для этого нам нужны иностранные партнеры в передовых странах, которые являются носителями этих технологий. Функция всей нашей системы внешнеэкономической деятельности не только в том, чтобы продавать за рубеж то, что имеем, но еще и в том, чтобы брать из-за рубежа то, что нам необходимо, в том числе технологии, которые мы можем инсталлировать у себя и таким образом обеспечивать дополнительные возможности по экспорту товаров и услуг", - убежден председатель Постоянной комиссии Совета Республики

 
Теги: знакомства
 
 
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Около 150 руководителей японских компаний летом посетят Беларусь, чтобы познакомиться с деятельностью IT-компаний и сельхозпредприятий.

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