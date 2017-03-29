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Почти 4 безработных на вакансию. В Минтруда рассказали, в каких районах сложнее всего найти работу

30.03.2017 19:48 — Разное | Tut.by  
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На начало марта самая высокая напряженность на рынке труда была в Молодечненском и Борисовском районах. Об этом сообщили на последнем заседании коллегии Минтруда. Глава ведомства Ирина Костевич намерена посетить Борисовский район, чтобы на месте посмотреть, как трудоустраивают безработных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В некоторых районах число безработных превышает количество вакансий больше чем в 2 раза. В Минской области самыми проблемными районами были Молодечненский (3,9 безработных на вакансию), Борисовский (3,8), Несвижский, Слуцкий и Солигорский (3,1). В Копыльском районе при невысоком коэффициенте напряженности (1,4 нетрудоустроенных на вакансию) уровень безработицы составляет 1,6% от экономически активного населения страны.

В Брестской области сложнее всего найти работу в Ивановском (2,3 безработных на одну вакансию) и Ганцевичском (3,2) районах, а в Витебской области — в Оршанском (3,1), Шарковщинском (2,8) районы, а также Витебске (3,3) и Новополоцке (2,8).

В Гродненской области наиболее напряженная ситуация на рынке труда на начало марта была в Лидском районе (2,3 безработных на вакансию). А в Щучинском районе при невысоком коэффициенте напряженности (1,1 нетрудоустроенных на вакансию) уровень безработицы составил 1,6% от экономически активного населения.

В Могилевской области «отличился» Кричевский район, где коэффициент напряженности составил 1,9 нетрудоустроенных на вакансию, а уровень безработицы — 1,6% от экономически активного населения.

Напомним, на начало марта нетрудоустроенными были 42 762 человека. Это почти на 2,9 тысячи больше, чем на начало февраля. В службах занятости значилось 40 209 вакансий. Это примерно на 900 вакансий больше, чем на начало февраля. При этом 48,8% из них были по рабочим специальностям.

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Теги: Витебск
 
 
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На начало марта самая высокая напряженность на рынке труда была в Молодечненском и Борисовском районах.

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