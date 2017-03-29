



Руководитель КГК анонсировал готовность указа об изменении в контрольной деятельности. По его словам сейчас проект указа вносится сейчас в администрацию президента.

Об этом сообщил сегодня председатель КГК Леонид Анфимов во время рабочей поездки в Молодечненский район, отвечая на вопрос БЕЛТА.

"Практически вся черновая работа завершена. Она в основном велась силами Комитета государственного контроля с привлечением ряда организаций. Активно работала в этом направлении и Администрация Президента, - рассказал Леонид Анфимов. - Сейчас проект указа, которым предусмотрены изменения в регламентирующий контрольную деятельность указ №510, вносится в администрацию президента. Рабочей группой документ будет дошлифовываться. Впоследствии он поступит на рассмотрение главы государства".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контрольную деятельность еще раз усовершенствуют Руководитель КГК анонсировал готовность указа об изменении в контрольной деятельности. По его словам сейчас проект указа вносится сейчас в администрацию...

Руководитель контрольного ведомства подчеркнул, что изменения, которые предполагает новый нормативный правовой документ, позволят совершить большой прорыв в упорядочении контрольной деятельности. Она будет нацелена на профилактические меры воздействия в отношении тех, кто нарушает или может нарушить законодательство.