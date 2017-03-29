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Контрольную деятельность еще раз усовершенствуют

30.03.2017 20:11 — Разное | Ежедневник  
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Контрольную деятельность еще раз усовершенствуют

Руководитель КГК анонсировал готовность указа об изменении в контрольной деятельности. По его словам сейчас проект указа вносится сейчас в администрацию президента.

Об этом сообщил сегодня председатель КГК Леонид Анфимов во время рабочей поездки в Молодечненский район, отвечая на вопрос БЕЛТА.

"Практически вся черновая работа завершена. Она в основном велась силами Комитета государственного контроля с привлечением ряда организаций. Активно работала в этом направлении и Администрация Президента, - рассказал Леонид Анфимов. - Сейчас проект указа, которым предусмотрены изменения в регламентирующий контрольную деятельность указ №510, вносится в администрацию президента. Рабочей группой документ будет дошлифовываться. Впоследствии он поступит на рассмотрение главы государства".

Руководитель контрольного ведомства подчеркнул, что изменения, которые предполагает новый нормативный правовой документ, позволят совершить большой прорыв в упорядочении контрольной деятельности. Она будет нацелена на профилактические меры воздействия в отношении тех, кто нарушает или может нарушить законодательство.
 
 
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Руководитель КГК анонсировал готовность указа об изменении в контрольной деятельности. По его словам сейчас проект указа вносится сейчас в администрацию...

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