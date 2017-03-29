Гродненский «Неман» уверенно обыграл минскую «Юность» в четвертом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею — 6:2 (2:1, 4:0, 0:1).



Фото: Игорь Ремзик

Довольно быстро «Неман» повел со счетом 2:0, причем мог выигрывать и значительно крупнее, но неоднократно свою команду выручал вратарь минчан Дмитрий Мильчаков. В конце периода Александр Когалев отыграл одну шайбу, но во второй двадцатиминутке гродненцы окончательно убедили, почему именно они достойны титула. Дважды отличились Павел Боярчук и оформивший хет-трик Михаил Стефанович, причем шестая шайба влетала уже в ворота Александра Тряничева. В конце игры «Неман» сбавил обороты, «Юность» забросила еще одну шайбу, но на большее минчан уже не хватило.

«Неман»: Трус; Коршунов (к) — Бадун, С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Степанов — Казнадей, Лакконен — Пасют — Кислый; Марченко — Метлюк, Клименко — Богдановский — Жидких; Стефанович — Ремезов — Лисичкин; Марковский, Горбаченко.

«Юность»: Мильчаков (Тряничев, 33.02); Претнар — Ногачев, Михнов (к) — Парфеевец — Захаров; Шевченко — Ковачевич, Туркин — Ниинимяки — Ивановский; Усенко — Ерохо, Когалев — Развадовский — Каракулько; Горошко — Макрицкий, Джиг — Белевич — Елисеенко.

Таким образом, «Неман» выиграл все серии плей-офф со счетом 4:0, поочередно одолев «Лиду», «Гомель» и «Юность», которая первенствовала в регулярном сезоне.