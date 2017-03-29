Могут ли на автозаправочной станции перепутать резервуары для хранения и слить дизельное топливо в бензин? Как контролируется качество топлива на АЗС и могут ли недолить в бак? На эти вопросы мы нашли ответы, прокатившись по двум АЗС вместе с Игорем Стрежневым, начальником испытательной лаборатории, где проводятся проверки топлива на предмет соответствия его качества принятым в стране нормам и стандартам.





Несколько месяцев назад сеть АЗС «Газпромнефть» приобрела мобильную лабораторию для оперативного контроля качества топлива на своих заправках.

— Чтобы результаты проверок были максимально объективными, мобильная лаборатория работает по случайному графику. Сотрудники АЗС не знают заранее о предстоящей проверке. Каждая АЗС сети в обязательном порядке проверяется, как минимум, один раз в месяц. Бригада мобильного контроля может выезжать на станцию и чаще.





Мы тоже приехали на АЗС без предупреждения. Для чистоты эксперимента АЗС, на которые мобильная лаборатория поедет проверять качество топлива, мы выбирали сами.

— Анализ топлива в стационарной лаборатории может длиться от одного до нескольких дней, поэтому мы приняли решение купить мобильную лабораторию. Оборудование, установленное там, позволяет сделать высокоточный анализ основных параметров топлива буквально за 30 — 45 минут. С мобильной лабораторией мы можем практически моментально реагировать на любые нештатные ситуации, связанные с качеством топлива.

Мобильная лаборатория построена на основе микроавтобуса VW Crafter. В грузовом отсеке оборудованы стойки с приборами, принтером и ноутбуком, полки для документации. Места немного, но двоим сотрудникам лаборатории хватает.





— Лаборатория оснащена современным оборудованием как отечественного, так и иностранного производства. Автоматический анализатор фракционного состава у нас белорусского производства. Это прибор, который позволяет в течение 45 минут провести анализ на соответствие требованиям госстандарта на фракционный состав.

Еще один прибор — автоматический анализатор «Вспышка-А». Позволяет делать анализ температуры вспышки в закрытом тигле. Установлен здесь и анализатор давления насыщенных паров. И самый главный аппарат мобильной лаборатории — спектрометр австрийского производства. Он определяет спектр всех углеводородов, входящих в состав бензинов или дизельных топлив, производит сопоставление с огромной библиотекой эталонов и выдает результат по десятку самых важных параметров. Октановое число для бензина, цетановое число для дизеля и ряд других. На это у него уходит всего чуть больше минуты.

Мы приезжаем на первую АЗС и сообщаем, будем проводить контрольный отбор проб для анализа 95-го бензина и дизельного топлива. Пока мы общаемся внутри АЗС, на улице разворачивается мобильная лаборатория.

— У нас на АЗС сейчас реализуется летнее дизельное топливо. Весной с установлением теплой погоды остатки зимнего топлива распродаются. Каждая партия топлива в резервуаре на АЗС расходуется в среднем за один-два дня. После чего на заправки начинают поступать партии межсезонного, а затем и летнего топлива, — объясняет Игорь Стрежнев.





Лаборант забирает две пробы из колонок в литровые бутылки темного стекла. А мы вспоминаем популярное опасение автолюбителей о том, что на колонках могут недоливать топливо.

— Топливораздаточные колонки ежегодно подвергаются поверке органами Госстандарта Республики Беларусь. Ну, а если у клиента возникают сомнения в точности отпуска нефтепродуктов, то он может обратиться к начальнику АЗС, и при нем произведут проверку ТРК на дозу отпуска с помощью образцового мерника. Отказать права не имеют.



Некоторые автомобилисты опасаются, что разные виды топлива перевозятся в одном и том же отсеке автоцистерны, и это сказывается на качестве.

— Для начала важно сказать, что цистерны бензовозов, которые вы можете видеть на АЗС или дороге, не являются одной большой емкостью. Это сложная высокотехнологичная система, разделенная внутри на отсеки, каждый из которых оборудован индивидуальной системой слива. Таким образом, бензовоз может одновременно перевозить до пяти видов топлива. Каждая секция жестко закреплена за определенным видом нефтепродукта. То есть ситуации, когда в секции сегодня перевозится, например, бензин АИ-92, а завтра дизель — исключены.

Каждая автоцистерна оборудована системой спутникового мониторинга.

— В режиме реального времени специалист в транспортном управлении отслеживает движение каждого бензовоза. Если происходит какая-то незапланированная остановка, тут же следует звонок водителю. Почему остановился? Что случилось? Практика показала, что это самый эффективный способ контроля. В обязательном порядке каждый отсек бензовоза опломбирован. Любая попытка снять или даже просто сдвинуть пломбу сразу изменяет ее цвет. Это обязательно увидит оператор АЗС во время приемки бензовоза.

Пока мы разговаривали, результаты испытания топлива уже готовы. Оно полностью соответствует необходимым показателям. Спустя еще несколько минут Игорь Стрежнев отдает начальнику АЗС протоколы испытаний.





— Иногда водителей интересует, как можно проверить качество топлива без лабораторных испытаний. Так вот — это невозможно. Без высокоточных и дорогостоящих приборов, максимум, что можно сделать — провести визуальный анализ бензина по цвету и прозрачности, проверить его на наличие подтоварной воды с помощью водочувствительного реагента и провести замер плотности ареометром. Так что если возникают какие-то сомнения в качестве топлива — обращайтесь к руководству АЗС.

Материал подготовлен при поддержке сети АЗС «Газпромнефть» .