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В финале Кубка Гагарина сыграют магнитогорский "Металлург" и питерский СКА

30.03.2017 21:42 — Разное | Tut.by  
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В финале Кубка Гагарина КХЛ сыграют питерский СКА и магнитогорский «Металлург».


Фото: khl.ru

Это стало известно после того, как «Магнитка» выиграла в четвертом матче серии у казанского «Ак Барса» — 4:1.

Таким образом, и «Металлург», и СКА выиграли все матчи в полуфинальной серии. Первый матч финала пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

Оба клуба по разу выигрывали Кубок Гагарина. «Металлург» был сильнейшим клубом КХЛ в 2016 году, а СКА — в 2015.

 
 
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В финале Кубка Гагарина КХЛ сыграют питерский СКА и магнитогорский "Металлург".

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