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В финале Кубка Гагарина сыграют магнитогорский "Металлург" и питерский СКА
В финале Кубка Гагарина КХЛ сыграют питерский СКА и магнитогорский «Металлург».
Это стало известно после того, как «Магнитка» выиграла в четвертом матче серии у казанского «Ак Барса» — 4:1.
Таким образом, и «Металлург», и СКА выиграли все матчи в полуфинальной серии. Первый матч финала пройдет 8 апреля в Магнитогорске.
Оба клуба по разу выигрывали Кубок Гагарина. «Металлург» был сильнейшим клубом КХЛ в 2016 году, а СКА — в 2015.
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В финале Кубка Гагарина КХЛ сыграют питерский СКА и магнитогорский "Металлург".
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