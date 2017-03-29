В финале Кубка Гагарина КХЛ сыграют питерский СКА и магнитогорский «Металлург».



Фото: khl.ru

Это стало известно после того, как «Магнитка» выиграла в четвертом матче серии у казанского «Ак Барса» — 4:1.

Таким образом, и «Металлург», и СКА выиграли все матчи в полуфинальной серии. Первый матч финала пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

Оба клуба по разу выигрывали Кубок Гагарина. «Металлург» был сильнейшим клубом КХЛ в 2016 году, а СКА — в 2015.