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"Белгорхимпром" завалили предложениями строительства горно-обогатительных комбинатов
30.03.2017 21:51 — Разное | Ежедневник
Белорусским специалистам поступают предложения из Юго-Восточной Азии на строительство производств наподобие Гарлыкского горно-обогатительного комбината.
Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает
Напомним, что Гарлыкский горно-обогатительный комбинат был построен "Белгорхимпром" в Туркменистане.
"Мы планируем подобные проекты строить и в других странах. Я пока не называю, где, но уже есть предложения "Белкалию", "Белгорхимпрому" строить за рубежом. В Юго-Восточной Азии есть такие предложения", - сообщил Анатолий Калинин.
Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат - в 40 км от Гарлыкского ГОК.
"У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений", - пояснил заместитель премьер-министра.
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Белорусским специалистам поступают предложения из Юго-Восточной Азии на строительство производств наподобие Гарлыкского горно-обогатительного комбината.
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