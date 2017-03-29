



Белорусским специалистам поступают предложения из Юго-Восточной Азии на строительство производств наподобие Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает БЕЛТА.

Напомним, что Гарлыкский горно-обогатительный комбинат был построен "Белгорхимпром" в Туркменистане.

"Мы планируем подобные проекты строить и в других странах. Я пока не называю, где, но уже есть предложения "Белкалию", "Белгорхимпрому" строить за рубежом. В Юго-Восточной Азии есть такие предложения", - сообщил Анатолий Калинин.

Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат - в 40 км от Гарлыкского ГОК.

"У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений", - пояснил заместитель премьер-министра.

