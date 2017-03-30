Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виталий Щербо в большом интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Щурко поделился своим отношением к белорусскому закону о «тунеядцах».



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— Следишь из Америки за тем, что происходит на родине?

— Читаю разные источники. Сейчас сложное время и трудно сориентироваться, где правда, а где ложь. Россияне с украинцами — раньше лучшие друзья, а теперь перессорились просто насмерть. С каждой стороны идет пропаганда, но так как я смотрю русские новости, то их точка зрения преобладает. Хотя, конечно, вранья там хватает.

— А ты белорусские новости смотри.

— Та же петрушка, только вид сбоку. Но если по мне, то худой мир лучше доброй ссоры. Закон о тунеядстве, конечно, ахинея редкая, я вообще не понимаю, зачем это сделано. С другой стороны, все ропщут, и вечно всем недовольны. А вот мама моя — квартира, дом, две машины, деньги — разве плохо?

— Отлично, но у нее сын в Америке. Неплохо себя чувствует и, конечно, помогает матери. Не с пенсии же она все это приобрела.

— Не с пенсии, понятно. Но возьми других. Люди вроде бы ничего не делают, официально не работают, но у них все есть. Как такое может быть?