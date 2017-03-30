МИНСК, 30 мар — Sputnik. Госавтоинспекция в пятницу проведет ряд мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение управления автомобилем "бесправниками", сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

В пятницу по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Без прав ты не прав!".

"Проводимые мероприятия в этот день направлены на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, а также на профилактику ДТП по вине "бесправных" водителей", — рассказал старший инспектор УГАИ МВД Александр Бруй.

По его словам, проблема участия в дорожном движении "бесправников" актуальна всегда. "Об этом свидетельствует и статистика дорожных происшествий, и количество задерживаемых за управление транспортом без водительского удостоверения", — уточнил Бруй.

Так, в январе-феврале этого года по вине "бесправников" было совершено восемь ДТП, жертвами который стали три человека, 11 получили травмы.

Бруй обратил внимание, что часть водителей ездят без прав, так как лишись их из-за нарушения ПДД. Другие же, по его словам, "в том числе водители мопедов и мотоциклов, даже не стремятся пройти обучение и законно получить право управления".