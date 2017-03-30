



Строительство в Беларуси АЭС создает слишком высокие риски для иностранных инвесторов, которые хотят вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, отмечают эксперты.

Как заявила старший юрист компании Sorainen Татьяна Шишкарева на прошедшем в Минске итальянско-белорусском форуме по зеленой экономике, с одной стороны в Беларуси созданы все условия для привлечения в страну инвестиций. Это особенно ощутимо в сфере возобновляемой энергетики, где "на сегодняшний день в Беларуси приняты наиболее ощутимые правовые шаги и правовые меры по поддержке инвесторов".

Но с другой - реализация этих условий порой слишком сложна и затянута, что усложняет выход на рынок иностранных компаний. При этом в стране до сих пор существуют серьезные вызовы, с которыми приходится сталкиваться инвесторам.

Так, зарегистрировать в Беларуси компанию можно всего за один день, причем, по заявительному принципу. Это достаточно высокий показатель.

"Вместе с тем, все проекты, которые реализуются в области энергетики, это не только компании как юридическое лицо, это в том числе и та деятельность, которую компания осуществляет. И вот непосредственно осуществление этой деятельности в Беларуси сопряжено с определенной работой по получению ряда разрешений, согласований, прохождения административных процедур. Поэтому де-факто начало деятельности компании, начало работы проекта и дата создания компании - это события, находящиеся друг от друга на достаточно длительной дистанции", - заявила Татьяна Шишкарева.

Непонимание инвесторов вызывают также преференции и различные льготы, которые белорусское правительство активно обещает будущим инвесторам. Как отмечают эксперты, в Беларуси эти льготы и преференции распределены неравномерно и больше всего касаются либо отдельных секторов, либо приближенных к властям компаний, вместо того, чтобы формировать в стране общий инвестиционный климат. А те льготы и преференции, которыми все же может воспользоваться большинство компаний, порою слишком сложны для подтверждения.

Так, например, на определенных территориях страны, действуют специальные налоговые льготы и неналоговые преференции для бизнеса, который инвестирует на этой территории.

"Тем не менее, несмотря на то, что использование этих налоговых и неналоговых преференций декларируется, как безусловное и не требует ничего кроме фактической регистрации компании и нахождения ее на указанной территории, на практике реальное получение всех этих льгот и преференций сопряжено с дополнительными процедурами: получения разрешений, подтверждения своей деятельности, подтверждения производства продукции, товаров и услуг на этой территории. И сами административные процедуры, которые приходится проходить инвесторам, они фактически усложняют получение этих льгот дефакто. Одним из примеров может служить освобождение от налога на прибыль, когда необходимо получить сертификат о том, что выпускаемая продукция является продукцией собственного производства", - рассказала Татьяна Шишкарева.

В энергетической сфере получение такого сертификата вызывало большие сложности, поскольку требовалось еще подтвердить, что энергия производится из местных источников.

"Если мы говорим об электроэнергии, вырабатываемой биогазовыми установками, то мы по крайней мере можем показать конкретный источник с точки зрения белорусского законодательства. Если же мы говорим о ветре и солнечной энергии, то они неощутимы и очень часто возникают вопросы, есть ли в принципе возможность получение такого сертификата и, соответственно, получение налоговых льгот", - пояснила Татьяна Шишкарева.

Вопросы инвесторов сегодня вызывают сохранность его прав и стабильность тех гарантий и преференций, которые он получают на этапе вхождения на рынок. Это особенно актуально для проектов в области возобновляемой энергетики, которые по времени реализации и окупаемости достаточно продолжительные.

"На сегодняшний день, мы говорим о том, что поддержка производителей энергии из возобновляемых источников осуществляется посредством выделения квот, установления повышающих коэффициентов на продаваемую энергию и обязательств Беларуси по выкупу электроэнергии и подключения ее производителей к энергосистемам. Между тем, сохранение этих преференций на протяжении длительного времени гарантировать сегодня невозможно по ряду причин. Даже то, что происходило в области возобновляемой энергетики на протяжении последних 5 лет, показывает, что законодательство в этой области достаточно нестабильно и может изменяться силу определенных политических и экономических причин", - заявила Татьяна Шишкарева.

По мнению эксперта, самый большой риск здесь несет строительство первой белорусской АЭС, так как из-за нее законодательство в области возобновляемых источников энергии может меняться очень существенно, причем, не в пользу инвесторов. Особая сложность в оценки данного риска заключается в том, что здесь больше действуют не правовые или экономические факторы, а политические, которые могут меняться очень быстро и непредсказуемо.

Между тем, как считает эксперт, несмотря на все сложности, в Беларуси все же можно инвестировать в сферу возобновляемых источников энергии. Для этого нужно просто понимать все риски и заранее принимать меры по их нейтрализации. Кстати, именно из-за таких рисков, наиболее безопасным способом вхождения на рынок является заключение с Республикой Беларусь инвестиционного соглашения. Для сравнения, в европейских странах, таких сложностей не требуется, так как там рынок стабилен сам по себе, что обеспечивает и стабильные гарантии для инвесторов.