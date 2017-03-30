Минск выделяется среди остальных регионов Беларуси по размеру зарплат: она выше средней по стране на 42%. В то же время ни одна из среднеобластных зарплат не превышает среднереспубликанскую, и только Минская область показывает близкий к ней результат. Без Минска средняя по стране зарплата была бы Br632. То есть столица своей высокой средней зарплатой в среднереспубликанский показатель добавляет Br85.

Средняя зарплата Минска в феврале превысила среднюю по Беларуси на 42%. А областные она превышает более чем наполовину.

И в последние годы «отрыв» минских зарплат от областных и от среднереспубликанской все больше, что хорошо видно на графике, как за последние 5 лет процент превышения показателя средней зарплаты Минска над средней по Беларуси выросло с 25-30% до свыше 40%.

При этом средняя зарплата Минской области практически полностью соответствует средней по Беларуси, колеблясь вокруг нее, а вот областные зарплаты со временем становятся все ниже относительно среднереспубликанской, поднимаемой Минском – это видно по динамике показателя Гомельской и Витебской областей.

Единственным регионом, где февральская средняя зарплата превысила январскую стала Брестская область.

Наибольшее уменьшение средней зарплаты в феврале с прошлого месяца зафиксировано в Минской области: как номинально, так и в процентах к средней январской.

А вот за год (февраль 2017-го к февралю 2016-го), наоборот, наибольший средних зарплат в Минской области оказался из наибольших. И если номинальный прирост столичного показателя, все же, выше,

то относительный прирост максимален именно в Минской области.

Реальный, с учетом потребительской инфляции, рост зарплат в феврале с предыдущего месяца показала только Брестская область, единственная где показатель средней зарплаты увеличился.

В годовом формате (февраль 2017-го к февралю 2016-го) реальная зарплата не упала нигде, но в Минске осталась на уровне прошлого года, а наибольший реальный рост показан Минской и Могилевской областями.

Долларовый эквивалент зарплат Минска, в среднем по городу, стабильно выше $500 вот уже 12 месяцев, когда как в областях $500-ю среднюю зарплату статистика не показывала с конца 2014-го.

За февраль $-эквивалент средней зарплаты вырос, в целом по стране, на $8 (по курсу последних в месяце торгов на БВФБ). Номинально выше среднереспубликанского оказался прирост в Брестской области и Минске.

За год больший, чем по стране ($+72) увеличение $-эквивалента, кроме Минска, оказался в Минской области.