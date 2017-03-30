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Что изменится в апреле: подорожают сигареты и мобильная связь, упадет ставка рефинансирования

31.03.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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С 1 апреля в Беларуси вырастет базовая арендная ставка, к которой привязаны цены на аренду госжилья и машино-мест, подорожают некоторые марки сигарет, а компания МТС увеличит цены на отдельные свои услуги. А с 19 апреля снизится ставка рефинансирования. FINANCE.TUT.BY подготовил обзор самых важных апрельских изменений для наших кошельков.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Снизится ставка рефинансирования

С 19 апреля в Беларуси снизится ставка рефинансирования с нынешних 15% до 14%. Это будет уже четвертое снижение ставки в нынешнем году.

«Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов. Прирост потребительских цен, а также показатели базовой и трендовой инфляции, в марте и в ближайшие месяцы ожидаются на уровне менее 7% в годовом выражении», — пояснил Нацбанк свое решение.

Снимать жилье и машино-места станет дороже

Базовая арендная величина с 1 апреля увеличится до 15,2 рубля. В последний раз она повышалась год назад до 13,6 рубля.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.

Подорожают некоторые марки сигареты

В Беларуси с 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет. Цены вырастут от 2 до 20 копеек. К примеру, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают от 2 до 15 копеек. «Табак-инвест» поднимет на 20 копеек цены только на Camel Black (до 1,8 рубля). А «Беларусьторг» повысит стоимость некоторых марок сигарет от 5 до 10 копеек.

Напомним, производители и импортеры могут изменять цены на свою продукцию каждый месяц.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

До 1 апреля уточнят список иждивенцев за 2015 год

Уточнение списков плательщиков сбора на финансирование госрасходов за 2015 год должно быть завершено до 1 апреля, сообщил ранее заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

— На основании этих изменений и будет, возможно, сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора. Сейчас говорить о том, на кого будет возложено его администрирование, не стоит. Но при этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои функции по администрированию этого сбора, — отметил замминистра.

Определить к 1 апреля списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета №3, ранее поручил Александр Лукашенко. «Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех — депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы — всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А администрация президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения. И не дай бог, вы обидите хоть одного человека», — заявил глава государства.

К слову, на этом же совещании об актуальных вопросах развития страны президент поручил госслужащим и «другим значимым в стране лицам» трудоустроить «своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких».

— Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе, — заявил Александр Лукашенко.

Вырастут цены на некоторые услуги МТС

С 1 апреля повышает цены на свои услуги мобильный оператор МТС. Повышение составит не более 9% от уровня актуальных тарифов.

К примеру, для абонентов тарифного плана «Легко сказать» ежемесячный платеж составит 60 копеек (+9%). Звонок внутри сети обойдется в 7,6 копейки (+8,5%) или 2,7 копейки (+8%) за минуту, звонок в другую сеть — 15,25 копейки (+9%), SMS-сообщение — 2,15 копейки (+7,5%).

На тарифе «МТС Смарт» абонплата составит 15,8 рубля (+9%), звонок внутри сети сверх включенного пакета — 0,4 копейки (без изменений), звонок в другую сеть — 6,5 копейки (+8,3%), SMS-сообщение — 3,25 копейки (+8,3%).

Вниманию плательщиков НДС!

С 01.04.2017 будет применяться новая форма электронного счета-фактуры, установленная постановлением МНС от 13.01.2017 № 1. Подробнее тут.


 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY подготовил обзор самых важных апрельских изменений для наших кошельков.

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