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Что изменится в апреле: подорожают сигареты и мобильная связь, упадет ставка рефинансирования
С 1 апреля в Беларуси вырастет базовая арендная ставка, к которой привязаны цены на аренду госжилья и машино-мест, подорожают некоторые марки сигарет, а компания МТС увеличит цены на отдельные свои услуги. А с 19 апреля снизится ставка рефинансирования. FINANCE.TUT.BY подготовил обзор самых важных апрельских изменений для наших кошельков.
Снизится ставка рефинансирования
С 19 апреля в Беларуси
«Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов. Прирост потребительских цен, а также показатели базовой и трендовой инфляции, в марте и в ближайшие месяцы ожидаются на уровне менее 7% в годовом выражении», — пояснил Нацбанк свое решение.
Снимать жилье и машино-места станет дороже
Базовая арендная величина с 1 апреля
Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.
Подорожают некоторые марки сигареты
В Беларуси с 1 апреля
Напомним, производители и импортеры могут изменять цены на свою продукцию каждый месяц.
До 1 апреля уточнят список иждивенцев за 2015 год
Уточнение списков плательщиков сбора на финансирование госрасходов за 2015 год должно быть завершено до 1 апреля,
— На основании этих изменений и будет, возможно, сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора. Сейчас говорить о том, на кого будет возложено его администрирование, не стоит. Но при этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои функции по администрированию этого сбора, — отметил замминистра.
Определить к 1 апреля списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета №3, ранее
К слову, на этом же совещании об актуальных вопросах развития страны президент поручил госслужащим и «другим значимым в стране лицам» трудоустроить «своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких».
— Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе, —
Вырастут цены на некоторые услуги МТС
С 1 апреля
К примеру, для абонентов тарифного плана «Легко сказать» ежемесячный платеж составит 60 копеек (+9%). Звонок внутри сети обойдется в 7,6 копейки (+8,5%) или 2,7 копейки (+8%) за минуту, звонок в другую сеть — 15,25 копейки (+9%), SMS-сообщение — 2,15 копейки (+7,5%).
На тарифе «МТС Смарт» абонплата составит 15,8 рубля (+9%), звонок внутри сети сверх включенного пакета — 0,4 копейки (без изменений), звонок в другую сеть — 6,5 копейки (+8,3%), SMS-сообщение — 3,25 копейки (+8,3%).
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FINANCE.TUT.BY подготовил обзор самых важных апрельских изменений для наших кошельков.
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