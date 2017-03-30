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Солдаты-киборги и синтетическая кровь: какой будет будущая армия
Прочная металлическая рука, которая управляется силой мысли, синтетическая кровь, которая может заменить настоящую, так необходимую раненому бойцу, — все это уже не фантастика, а технологии, которые скоро придут в армии мира.
Американское агентство перспективных оборонных разработок Пентагона (DARPA), российские оборонные институты и другие организации по всему миру заняты исследованиями, которые сделают из солдат киборгов с возможностями, гораздо превышающими человеческие. 42.TUT.BY выбрал пять самых интересных проектов.
Игры в бога
Никто не может предугадать, сколько времени отведено жить тому или иному живому организму. Но ученые DARPA пытаются. Их
Вся информация и последовательность действий таких созданий будет записана в их ДНК, как и информация о создателе. Последнее поможет DARPA полностью контролировать искусственное существо.
В случае перехвата такого организма противником или выхода искусственного созданного существа из-под контроля, DARPA намерено предусмотреть «клеточный выключатель», задействование которого приведет к немедленной смерти создания.
Графеновая кожа
На днях ученые из Университета Глазго
Ученые
Ученые Массачусетского технологического института инициировали разработку нанотехнологической защиты из графена, которая будет наноситься прямо на кожу солдата. Получить такую бронекожу морпехи США могут уже в обозримом будущем.
Солдаты-аватары
Лучший способ сохранить жизнь бойца — не посылать его в бой. Созданием робота-аватара озаботились российские ученые из Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». Изначально антропоморфный робот создавался по заказу МЧС, но затем боевыми возможностями андроида заинтересовались военные.
Андроид был
С тех пор навыки российского Ivan the Terminator (так назвали свое детище создатели) усовершенствовались. Робот-аватар научился держать равновесие, маршировать, обходить препятствия и многое другое.
Синтетическая кровь
По
А восполнить потерянную кровь военные надеются синтетической. Для этого DARPA инициировало проект Blood Pharming. Его разработкой занимается биотехнологическая компания Arteriocyte, специалисты которой научились имитировать деятельность костного мозга в лабораторных условиях для получения кровезаменителя.
Чтобы получить 20 единиц донорской крови. в Arteriocyte тратят три дня. Одному бойцу для лечения в среднем требуется 6 единиц. Сейчас перед учеными стоит задача снизить стоимость производства синтетической крови для получения ее в промышленных масштабах.
Почти киборги
Потери конечностей на войне — частое явление. После этого солдат, как правило, надолго выбывает из строя и не может вернуться к полноценной военной службе. Пентагон уже давно не устраивает такое положение дел, поэтому было инициировано создание искусственных рук и ног, которые ничем не будут отличаться от «живых», кроме материалов и принципов работы.
Сейчас специалисты DARPA работают над созданием протеза, имеющего обратную связь с поврежденными ампутацией периферическими нервами. Такой протез сможет полностью заменить потерянную конечность, а мозг сможет общаться с ней, как с живой.
Протез сможет точно интерпретировать сигналы о температуре, давлении, напряжении «мышц» конечности, выверять точные движения и прилагаемую силу.
Все это далеко не фантастика. В прошлом году DARPA совместно с Mobius Bionics
Бионическая рука может опускаться, сгибаться, брать предметы, в том числе хрупкие. Ни воды, ни пыли такой протез не боится.
В будущем DARPA планирует создать еще более функциональные протезы, которые позволят военным участвовать в боевых действиях, увеличат их силы и выносливость.
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Прочная металлическая рука, которая управляется силой мысли, синтетическая кровь, которая может заменить настоящую, так необходимую раненому бойцу - все это уже не...
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