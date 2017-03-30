Прочная металлическая рука, которая управляется силой мысли, синтетическая кровь, которая может заменить настоящую, так необходимую раненому бойцу, — все это уже не фантастика, а технологии, которые скоро придут в армии мира.

Американское агентство перспективных оборонных разработок Пентагона (DARPA), российские оборонные институты и другие организации по всему миру заняты исследованиями, которые сделают из солдат киборгов с возможностями, гораздо превышающими человеческие. 42.TUT.BY выбрал пять самых интересных проектов.

Игры в бога

Никто не может предугадать, сколько времени отведено жить тому или иному живому организму. Но ученые DARPA пытаются. Их программа BioDesign предусматривает создание живых существ с определенными биологическими качествами.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: motherboard.vice.com

Вся информация и последовательность действий таких созданий будет записана в их ДНК, как и информация о создателе. Последнее поможет DARPA полностью контролировать искусственное существо.

В случае перехвата такого организма противником или выхода искусственного созданного существа из-под контроля, DARPA намерено предусмотреть «клеточный выключатель», задействование которого приведет к немедленной смерти создания.

Графеновая кожа

На днях ученые из Университета Глазго получили искусственную кожу, которая может передавать тактильные ощущения и способна подпитываться солнечной энергией. Для ее создания использовался тонкий, прочный и электропроводный материал графен.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: trendclub.ru

Ученые утверждают , что способность останавливать пули у графена выше, чем у стали и кевлара. Графен способен поглощать энергию около 0,92 МДж/кг, в то время как сталь при сопоставимых условиях обычно поглощает около 0,08 МДж/кг.

Ученые Массачусетского технологического института инициировали разработку нанотехнологической защиты из графена, которая будет наноситься прямо на кожу солдата. Получить такую бронекожу морпехи США могут уже в обозримом будущем.

Солдаты-аватары

Лучший способ сохранить жизнь бойца — не посылать его в бой. Созданием робота-аватара озаботились российские ученые из Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». Изначально антропоморфный робот создавался по заказу МЧС, но затем боевыми возможностями андроида заинтересовались военные.





Андроид был показан впервые еще в 2015 году, и с тех пор его навыки совершенствуются. Тогда управляемый оператором механизм сделал пять точных выстрелов по мишени, а затем прокатился по автодрому полигона. Всеми действиями андроида управлял удаленный оператор.

С тех пор навыки российского Ivan the Terminator (так назвали свое детище создатели) усовершенствовались. Робот-аватар научился держать равновесие, маршировать, обходить препятствия и многое другое.

Синтетическая кровь

По данным института хирургических исследований США, большинство бойцов умирает на поле боя не сразу, а спустя несколько часов по дороге в госпиталь. Основной причиной смерти является обильная кровопотеря. В США на завершающей стадии испытаний находится устройство X Stat, представляющее собой 30-миллиметровый шприц, заполненный сжатой губкой, которую можно впрыснуть в рану и остановить кровотечение.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: independent.co.uk

А восполнить потерянную кровь военные надеются синтетической. Для этого DARPA инициировало проект Blood Pharming. Его разработкой занимается биотехнологическая компания Arteriocyte, специалисты которой научились имитировать деятельность костного мозга в лабораторных условиях для получения кровезаменителя.

Чтобы получить 20 единиц донорской крови. в Arteriocyte тратят три дня. Одному бойцу для лечения в среднем требуется 6 единиц. Сейчас перед учеными стоит задача снизить стоимость производства синтетической крови для получения ее в промышленных масштабах.

Почти киборги

Потери конечностей на войне — частое явление. После этого солдат, как правило, надолго выбывает из строя и не может вернуться к полноценной военной службе. Пентагон уже давно не устраивает такое положение дел, поэтому было инициировано создание искусственных рук и ног, которые ничем не будут отличаться от «живых», кроме материалов и принципов работы.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikimedia.org

Сейчас специалисты DARPA работают над созданием протеза, имеющего обратную связь с поврежденными ампутацией периферическими нервами. Такой протез сможет полностью заменить потерянную конечность, а мозг сможет общаться с ней, как с живой.

Протез сможет точно интерпретировать сигналы о температуре, давлении, напряжении «мышц» конечности, выверять точные движения и прилагаемую силу.



LUKЕ. Фото: medicalexpo.com

Все это далеко не фантастика. В прошлом году DARPA совместно с Mobius Bionics создало бионический протез руки LUKЕ. Она фиксируется на плече после ампутации. С помощью электродов протез считывает нервные импульсы с мышц и расшифровывает их, производя различные движения — всего 10.

Бионическая рука может опускаться, сгибаться, брать предметы, в том числе хрупкие. Ни воды, ни пыли такой протез не боится.

В будущем DARPA планирует создать еще более функциональные протезы, которые позволят военным участвовать в боевых действиях, увеличат их силы и выносливость.