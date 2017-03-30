Главный тренер гродненского «Немана» Сергей Пушков, чья команда на пути к победе в Кубке президента всухую выиграла все серии, выиграв в плей-офф 12 матчей подряд с общей разницей шайб 51−14, высказал благодарность болельщикам, руководителям Гродно и области, а также главному спонсору — табачной фабрике, сообщает официальный сайт «ХК Юность-Минск».



Сергей Пушков. Фото: Игорь Ремзик

— Ребята большие молодцы. Цель была поставлена, и мы к ней двигались. Радовало то, что началось с начала сезона, когда мы перестраивали игру, было много нового, но ребята приняли это и шли к победе, за что им огромное спасибо.

Серия из 12 побед в плей-офф — хороший результат. Сегодня был хороший матч, особенно с точки зрения хоккея: моменты создавались, голы забивались. Заслужили эту победу.

Хотелось бы поблагодарить и зрителей в очередной раз за поддержку на протяжении сезона. Огромнейшая поддержка в этих двух домашних финальных матчах. Хочу поблагодарить руководителей города, губернатора за помощь команде. Главного спонсора — табачную фабрику. Это труд большого коллектива. Всех с победой.

Михаил Захаров: В команде не нашлось лидеров, игроков с характером

Наставник сложишей чемпионские полномочия минской «Юности» Михаил Захаров признал силу соперника и посетовал на нехватку лидеров и игроков с характером в своей команде, а также с ностальгией вспомнил мэра Минска Михаила Павлова, который заботился о столичном клубе в середине 2000-х годов.



Михаил Захаров и Павел Перепехин. Фото: Игорь Ремзик

— Не знаю, что и говорить по сегодняшней игре. Соперник был сильнее. Все это видели. У нас в команде не нашлось лидеров, характерных игроков.

Надо, наверное, добавить. Выиграть чемпионство — великое дело. Сохранить его — это супермастерство не только тренера, команды, а всех, вместе взятых, людей, которые несут ответственность, которые хотят.

На всю жизнь запомню 2004 год, когда мы впервые победили в чемпионате. Нас тогда вызвал мэр города Михаил Яковлевич Павлов и сказал: «Мы должны выиграть и следующий чемпионат. Что для этого нужно сделать?» Могу точно сказать: так сейчас в Гродно и происходит. В таком случае можно и выигрывать, и то может не сработать.

Итог финальной серии (до 4 побед):

«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 0:4 (0:2, 3:5, 0:2, 2:6).

«Неман», ставший обладателем Кубка президента, получил также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона, а им стала «Юность», полагается путевка в Континентальный кубок.

Ранее «Юность» и «Неман» дважды встречались в финальных сериях чемпионата Беларуси. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман», и тогда главным тренером гродненской команды также был Сергей Пушков, вернувшийся в «Неман» в этом сезоне.

«Юность» выигрывала золото чемпионата Беларуси 7 раз (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016), «Неман» — теперь уже 6 раз (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017).