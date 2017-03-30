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БПЦ и США планируют сотрудничать в сфере культуры и просвещения
31.03.2017 08:54 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Вопросы возможности взаимодействия в культурно-просветительской сфере обсудили Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел и Временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, сообщили в пресс-службе Белорусского экзархата.
Данная встреча прошла в Минске в здании Минского епархиального управления.
"В ходе беседы митрополит Павел поделился с высоким гостем воспоминаниями о своем служении в должности управляющего патриаршими приходами в США", — сообщили Sputnik в пятницу экзархате.
По словам собеседников агентства, стороны также обсудили возможности взаимодействия в культурно-просветительской сфере.
Во встрече также приняли участие управляющий делами Минской экзархии архимандрит Сергий Брич, секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков, первый секретарь Посольства США в Беларуси Моника Блэнд, уточнили в пресс-службе.
Митрополит Павел возглавляет БПЦ четвертый год.
26 декабря 2013 года Священный Синод БПЦ отпустил владыку Филарета на пенсию, оставив его почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси. Предстоятелем БПЦ в этот же день был назначен рязанский архиерей митрополит Павел.
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Глава БПЦ рассказал Временному поверенному в делах США в Беларуси, как служил в должности управляющего патриаршими приходами в Штатах.
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