Совсем скоро начнется восьмой по счету Кубок конфедераций — футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА. Он должен стартовать 17 июня 2017 года в России. Традиционно Кубок рассматривается как "репетиция" Чемпионата мира по футболу-2018, хозяйкой которого также является Российская Федерация. Турнир пройдет на стадионах, которые должны будут принять и матчи Чемпионата мира.

В международной спортивной печати можно встретить замечания о том, что подготовка России к Чемпионату мира оставляет желать лучшего, что стадионы не готовы принять спортсменов и зрителей. Евгений Зырянкин заметил, что это далеко не так. Ожидается, что Кубок конфедераций-2017 пройдет на четырех стадионах: "Спартак" в Москве, "Фишт" в Сочи, "Крестовский" в Санкт-Петербурге и "Казань-Арена" в Казани.

"Приближается к концу работа в Лужниках, в Екатеринбурге обещают к концу года сдать арену. По другим городам сказать сложнее. Думаю, что работы там затянутся до весны следующего года, как было и в Бразилии в 2014 году, когда какие-то доделки происходили уже во время Чемпионата мира", — рассказал Зырянкин.



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По мнению обозревателя, такие трудности связаны с тем, что подобного уровня спортивные сооружения в стране не строились никогда. Многие города и местные власти встретились с этой проблемой впервые. Однако Евгений Зырянкин выразил уверенность в том, что все будет готово. По его словам, в части организации никогда не возникало проблем. И западному болельщику не придется неприятно удивляться российским "сюрпризам".

В беседе шла речь и о российских болельщиках, которыми в международной прессе в последнее время пугают общественность. Действительно, в последние 10-15 лет болельщики из России успели отметиться на нескольких футбольных турнирах. Зырянкин обратил внимание на то, что образ российского болельщика в прессе существенно преувеличен.

"Как правило, стычки происходят между фанатами. Обычное гражданское население от этого не страдает. В отличие от того безобразия в 1980-90-е годы, когда страдали от английских и голландских болельщиков, которые переворачивали вокруг все. Вспомните трагедию в Брюсселе на финале Кубка чемпионов в 1985 году, в которой повинны англичане. Тогда погибло около 40 человек", — заметил Зырянкин.

Беседу с российским спортивным обозревателем Евгением Зырянкиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.