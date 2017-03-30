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Снова Takata: подушки безопасности стали причиной отзыва 2,9 млн Toyota

31.03.2017 08:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Японский автоконцерн Toyota объявил об отзыве около 2,9 миллиона автомобилей из-за угрозы взрыва подушек безопасности, производимых компанией Takata, передают японские СМИ.

Снова Takata: подушки безопасности стали причиной отзыва 2,9 млн Toyota
© AFP/ Bay Ismoyo
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Под отзывную кампанию в Китае, Японии и ближневосточных регионах попали седаны Corolla Axio и кроссоверы RAV4 последних годов выпуска, в которых установлены "эйрбэги" этой фирмы. Уточняется, что подушки безопасности могут самопроизвольно взорваться после пребывания в теплых условиях. По этой же причине отзывают 240000 автомобилей Subaru, Mitsubishi и производитель грузовиков Hino.

Проблемы с "эйрбэгами" Takata вызвали уже 16 смертей, преимущественно в США. Текущая отзывная кампания японского автоконцерна стала крупнейшей за всю историю автопрома.

Ранее японская компания Takata оказалась в эпицентре крупного скандала в 2014 году, когда выявились случаи самопроизвольного раскрытия подушек безопасности во время движения машины. Тогда Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) обязало Takata заменить до 40 миллионов подушек безопасности.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

 
Теги: Минск
 
 
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Отзывная кампания стала самой крупной за всю историю автопрома, Toyota заменит "эйрбэги" в седанах Corolla Axio и кроссоверах RAV4 последних поколений.

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