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Видеофакт: Медведев отчитал главу Минсельхоза Ткачева за опоздание

31.03.2017 08:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Глава правительства был недоволен опозданием Ткачева, сказав при этом, что сам он вернулся поздно накануне вечером, однако пришел на заседание вовремя.

Видеофакт: Медведев отчитал главу Минсельхоза Ткачева за опоздание
© RUPTLY.
Выступление Владимира Путина на форуме "Арктика — территория диалога"

"Это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич", — обратился Медведев к Ткачеву.

Премьер напомнил главе Минсельхоза о необходимости ставить будильник.

Ранее Медведев вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа, где первые лица страны находились с рабочим визитом.

 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал замечание министру сельского хозяйства страны Александру Ткачеву за опоздание на заседание. Смотрите на видео...

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