Глава правительства был недоволен опозданием Ткачева, сказав при этом, что сам он вернулся поздно накануне вечером, однако пришел на заседание вовремя.

"Это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич", — обратился Медведев к Ткачеву.

Премьер напомнил главе Минсельхоза о необходимости ставить будильник.

Ранее Медведев вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа , где первые лица страны находились с рабочим визитом.