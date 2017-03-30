|
Видеофакт: Медведев отчитал главу Минсельхоза Ткачева за опоздание
31.03.2017 08:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Глава правительства был недоволен опозданием Ткачева, сказав при этом, что сам он вернулся поздно накануне вечером, однако пришел на заседание вовремя.
"Это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич", — обратился Медведев к Ткачеву.
Премьер напомнил главе Минсельхоза о необходимости ставить будильник.
Ранее Медведев вместе с президентом России Владимиром Путиным
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал замечание министру сельского хозяйства страны Александру Ткачеву за опоздание на заседание. Смотрите на видео...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии