|
Вратарь "Юности" Дмитрий Мильчаков: Хотел бы извиниться. Это не финал - это стыд
Голкипер минской «Юности» Дмитрий Мильчаков извинился перед болельщиками
— Дима, что это было?
— Честно… Сложно найти какие-то слова. Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством команды… Перед всеми, кто переживает за «Юность». Так не должно быть. Это не финал — это… Мне стыдно. Почему так — сложно найти ответ по горячим следам. Гродно поздравляю с более чем заслуженной победой. Молодцы. Видно, что хотели больше нас. Сражались.
— Казалось бы, в гостях надо переломить ход серии, но эмоций у команды совсем не было…
— Нет объяснений. Вы правильно говорите — они больше хотели. Так не должно быть. Но случилось то, что случилось.
— Твоя реакция на пятую шайбу и брошенная поилка — это что?
— Просто эмоции. Очень переживаю за команду, за результат. Вот и выплеснул все. Не мог в то время себя контролировать.
— Есть претензии к партнерам, которые так безвольно позволяли расстреливать ворота?
Нет, у меня нет. Предъявлять претензии — это дело тренерского штаба.
Виталий Трус: В следующем сезоне — Лига чемпионов. Надо там бомбить!
Самый надежный голкипер розыгрыша плей-офф экстралиги Виталий Трус после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси в составе «Немана» наметил для себя новые цели.
— Ну что — мечта сбылась. Помог команде выиграть золото.
— Да, мы сделали это! Вместе утерли всем нос. Ребята молодцы.
— 4:0 — это очень дерзко.
— Предположить такого не мог, но после двух гостевых матчей мы шли к тому, чтобы закончить серию дома.
— Вы чувствовали, что «Юность» в финале не та?
— Не сказал бы, была борьба. Просто мы лучше использовали свои моменты. Хотя и создали их значительно больше. Думаю, все справедливо.
— Какая у тебя следующая цель?
В следующем сезоне — Лига чемпионов. Надо там бомбить!
— А на чемпионат мира хочется попасть?
— Не знаю, вызов еще не приходил.
— Скажу по секрету: придет.
— Если придет, конечно, постараюсь воспользоваться шансом. Почему бы не попасть с национальной сборной на топ-турнир?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер минской "Юности" Дмитрий Мильчаков извинился перед болельщиками за поражение команды в финале Кубка президента, где столичный клуб потерпел сухое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии