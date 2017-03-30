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Вратарь "Юности" Дмитрий Мильчаков: Хотел бы извиниться. Это не финал - это стыд

31.03.2017 09:03 — Разное | Tut.by  
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Голкипер минской «Юности» Дмитрий Мильчаков извинился перед болельщиками за поражение команды в финале Кубка президента, где столичный клуб потерпел сухое поражение в серии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Дима, что это было?

— Честно… Сложно найти какие-то слова. Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед руководством команды… Перед всеми, кто переживает за «Юность». Так не должно быть. Это не финал — это… Мне стыдно. Почему так — сложно найти ответ по горячим следам. Гродно поздравляю с более чем заслуженной победой. Молодцы. Видно, что хотели больше нас. Сражались.

— Казалось бы, в гостях надо переломить ход серии, но эмоций у команды совсем не было…

— Нет объяснений. Вы правильно говорите — они больше хотели. Так не должно быть. Но случилось то, что случилось.

— Твоя реакция на пятую шайбу и брошенная поилка — это что?

— Просто эмоции. Очень переживаю за команду, за результат. Вот и выплеснул все. Не мог в то время себя контролировать.

— Есть претензии к партнерам, которые так безвольно позволяли расстреливать ворота?

Нет, у меня нет. Предъявлять претензии — это дело тренерского штаба.

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Виталий Трус. Фото: Игор Попеня, belarushockey.com

— Ну что — мечта сбылась. Помог команде выиграть золото.

— Да, мы сделали это! Вместе утерли всем нос. Ребята молодцы.

— 4:0 — это очень дерзко.

— Предположить такого не мог, но после двух гостевых матчей мы шли к тому, чтобы закончить серию дома.

— Вы чувствовали, что «Юность» в финале не та?

— Не сказал бы, была борьба. Просто мы лучше использовали свои моменты. Хотя и создали их значительно больше. Думаю, все справедливо.

— Какая у тебя следующая цель?

В следующем сезоне — Лига чемпионов. Надо там бомбить!

— А на чемпионат мира хочется попасть?

— Не знаю, вызов еще не приходил.

— Скажу по секрету: придет.

— Если придет, конечно, постараюсь воспользоваться шансом. Почему бы не попасть с национальной сборной на топ-турнир?

 
Теги: Гродно
 
 
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