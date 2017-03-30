МИНСК, 31 мар – Sputnik. Снег выпал в ряде регионов Беларуси утром в пятницу 31 марта, пользователи социальных сетей делятся в интернете фотографиями зимних пейзажей.

Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили, что в последний день рабочей недели погода еще будет ненастной, а на выходных заметно потеплеет.

Как сообщают граждане в социальных сетях, мокрый снег прошел в ряде регионов страны, больше всего снега, судя по фото, в северной части республики – в Витебской области.

Такая сейчас обстановка над Минском на радаре https://t.co/wWy0w0xksL . Был снег с дождём, а сейчас дождик. pic.twitter.com/NYuJuUXpog — Блізкі космас (@nadvorie) 31 марта 2017 г.

Зашибись кажись только в Чашниках 31 Марта может выпасть снег.! — Алина.✨ (@MS7LSrePSikHhBm) 31 марта 2017 г.

добрай раніцы, твібай! вось з якой трасцы раптам снег у апошні дзень сакавіка?(застаецца спадзявацца, што да абеду растае… — Вожык Полацкі (@vozhykpolacki) 31 марта 2017 г.

31 марта а у нас идёт снег pic.twitter.com/XHxzEd3KUB — Вера (@verona451) 31 марта 2017 г.

По информации Гидромета, в субботу 1 апреля в республику начнет поступать теплый воздух из юго-западной Европы: днем воздух прогреется до +11..+18°С, в воскресенье 2 апреля ожидается без осадков, а днем термометры покажут до +21°С.