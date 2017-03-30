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Фотофакт: в Беларусь неожиданно пришла зима
31.03.2017 09:10 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Снег выпал в ряде регионов Беларуси утром в пятницу 31 марта, пользователи социальных сетей делятся в интернете фотографиями зимних пейзажей.
Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупредили, что в последний день рабочей недели погода еще будет ненастной, а на выходных заметно потеплеет.
Как сообщают граждане в социальных сетях, мокрый снег прошел в ряде регионов страны, больше всего снега, судя по фото, в северной части республики – в Витебской области.
По информации Гидромета, в субботу 1 апреля в республику начнет поступать теплый воздух из юго-западной Европы: днем воздух прогреется до +11..+18°С, в воскресенье 2 апреля ожидается без осадков, а днем термометры покажут до +21°С.
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Синоптики в прогнозах не ошиблись: как и ожидалось, в пятницу в республике пошел снег.
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