В первые весенние выходные в Могилеве будет происходить столько всего интересного, что оставаться дома — просто преступление. Мы подготовили для вас традиционный обзор мероприятий, чтобы вы смогли везде успеть.

31 марта



Фото: vk.com/zrobim_mahilyow

Общественная кампания «Зробім!» зовет горожан на уборку оврага за этнохутором в Зеленой роще. Первоапрельский субботник — исключительно добровольный. Сбор — в 10.00 у ворот на колесах этнохутора. Инвентарь для уборки будет. С собой необходимо взять рабочие перчатки и мешки для мусора, а также надеть рабочую одежду. Работы много — в овраге много строительного мусора. Все подробности тут .



Фото с сайта tvc.ru

Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу среди мужских команд начнется в 18.00 в СК «Олимпиец». На спортивной площадке встретятся БК «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и БК «БГЭУ» (Минск). Всю информацию уточняйте по телефону (0222) 72−12−34, адрес спорткомплекса — улица 30 лет Победы, 1А.



Фото: mogfil.by

Первоапрельскую юмористическую программу «Артисты шутят» представляет зрителям Могилевская областная филармония. Веселиться, шутить и перевоплощаться на сцене будут артисты филармонии, театра кукол и драматического театра. Среди них — Павел Усович, Василий Галец, Ольга Горничар, театр танца «Тет-а-тет» и многие другие. Всю информацию можно уточнить по телефонам (0222) 28−46−92 и (0222) 28−47−69 или тут. Цена билета — 8 рублей, начало в 18.30, адрес — улица Первомайская, 10.



Фото: vk.com/event143199204

Первое drum&bass-событие этой весны начнется в клубе Cuba в 22.00. Здесь стартует вечеринка MARCH&BASS, гостями которой станут Sickute, Mad Mouse и Philkie при поддержке Sergey Shinkevich и Ivan Wronsky. Читайте о подробностях вечеринки и принимайте участие в розыгрыше пригласительных тут и тут . Адрес клуба — улица Первомайская, 29, телефон — (0222) 22−57−52.



Фото: vk.com/kinovnebe

Ставшая уже традиционной ночь кино пройдет в тайм-кафе «Небо». Посмотреть интересную подборку фильмов, поиграть в настольные игры и просто пообщаться можно будет всю ночь по адресу улица Ленинская, 7. С собой разрешено приносить угощения. Стоимость билета — 12 рублей, а при покупке двух — третий в подарок. Забронировать их можно по телефону +375−44−461−56−67. Поучаствовать в выборе фильма и узнать подробности можно тут .

1 апреля



Фото с сайта mycity.by

Стартовавшие в пятницу соревнования по самому красивому и грациозному виду конного спорта — выездке продолжатся в Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью (Зеленый луг). В 10.00 начнется езда № 2 «Командный приз». Подробнее о мероприятии уточняйте по телефону (0222) 25−55−30. Вход свободный.



Фото: oblsport.grodno.by

Открытый чемпионат Могилевской области по гандболу среди мужчин памяти Валерия и Людмилы Катусовых начнется в 10.00. В 12.30 продолжат выяснять, кто лучший на чемпионате Республики Беларусь по баскетболу среди мужских команд БК «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и БК «БГЭУ» (Минск). А в 17.00 в рамках чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд встретятся ГК «Машека» (Могилев) и ГК «БГК-2» (Брест). Все соревнования проходят в спортивном комплексе «Олимпиец» (улица 30 лет Победы, 1А), телефон — (0222) 72−12−34.



Фото: vk.com/ispeakmogilev

В языковой школе «iSpeak» на переулке Рылеева, 12 в 17.00 начнется бесплатный интенсив английского языка для детей и взрослых. Записаться на занятие можно здесь , также все подробности о школе ищите тут . Контактный телефон +375−29−616−66−10.



Фото с сайта mycity.by

Народный театр сатиры и юмора «Серпантин» в День смеха приглашает на юмористическую программу «Палата № Х, или Апрельский синдром» в Могилевский городской центр культуры и досуга (улица Первомайская, 34). Заказать или приобрести билеты можно там же, а задать интересующие вопросы по телефонам (0222) 22−92−90 и (0222) 31−16−48. Цена билета — 3 рубля, начало в 17.00.



Фото: vk.com/ilovemogilev

Футбольный клуб «Днепр» откроет сезон домашним матчем в рамках высшей лиги чемпионата Беларуси. Могилевская команда встретится с футбольным клубом «Динамо-Минск». Все любители футбола могут поддержать команду на трибунах стадиона «Спартак». Начало матча в 17.00. Стоимость входного билета — 3,5 рубля.



Фото: vk.com/time_cafe_nebo

В честь начала в Могилеве футбольного сезона и возвращения ФК «Днепр» в Высшую лигу в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7 пройдет чемпионат Могилева по игре в «Настольный футбол». Болельщики «Днепра» могут поддержать свою любимую команду и сыграть в футбол против игроков клуба и тренерского штаба. Главный приз победителю — абонемент на сезон на все домашние матчи ФК «Днепр» и футбольный мяч с автографами игроков клуба, плюс другие ценные подарки. Начнутся соревнования в 18.00, вход — 3 рубля. Так как количество мест ограничено, предварительно записаться можно тут , а узнать подробности тут . Контактный телефон кафе +375−44−461−56−67.



Фото: vk.com/alehouse

Каждую неделю в ирландском пабе Ale House проходят живые концерты групп со всей Беларуси. В 21.00 на сцену заведения выйдет минский кавер-бэнд GREENLANDIA - настоящие профессионалы своего дела и мастера хорошего настроения. Подробнее о предстоящем музыкальном событии читайте тут . Цена входного билета — 8 рублей, забронировать заранее столик можно по телефону (0222) 72−27−62. Адрес паба — улица Ленинская, 61.



Фото: vk.com/kadinskie_lvi

Одна из самых необычных вечеринок города Могилева «Кадинские львы» начнется в клубе Cuba (улица Первомайская, 29) в 22.00. Пришедших ждет много позитива от участников проекта TOP4Mogilev , масса подарков от спонсоров, а также отличная подборка видеороликов от команды APRIL-VIDEO с участием выдающихся людей нашего города. От резидентов клуба Ivan Wronsky и Sergey Shinkevich прозвучат лучшие хиты 80-х и 90-х. Заранее купить билет можно в ресторане «Винтаж» (бывший ресторан «Днепр») у администратора. Их цена — 10 рублей, в день мероприятия — 12 рублей. За подробностями — сюда .



Фото: vk.com/weedazzparty

Подвигаться под мотивы разнообразных музыкальных направлений любителей клубного и электронного стилей приглашает клуб «Рок-Портал» (ресторан «Ясень», проспект Шмидта, 46). Вечеринка начнется в 23.00. Цена входного билета — 9 рублей. По спискам вход будет стоить 6 рублей. Мероприятие строго 18+, на входе будет фейс-контроль. Узнать подробности, послушать примеры музыкальных композиций, задать вопросы или записаться в списки можно здесь .

2 апреля



Фото: bfbb.by

II Международный турнир по бодибилдингу и фитнесу «Кубок Железного Льва» встречает участников и зрителей в 9.00 во Дворце культуры области (проспект Пушкина, 7). Чтобы увидеть самых сильных и рельефных представителей обоих полов, за вход нужно будет заплатить 15 рублей.



Фото с сайта ksk-vertikal.ru

В 9.30 программа № 3 «Личный приз» завершит соревнования по выездке в Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью на Зеленом лугу. Полюбоваться грациозными лошадьми и их наездниками зрителям можно будет бесплатно. Контактный телефон — (0222) 25−55−30.



Фото с сайта sport.ziyonet.uz

В СК «Олимпиец» (улица 30 лет Победы, 1А, телефон — (0222) 72−12−34) продолжится Открытый чемпионат Могилевской области по гандболу среди мужчин памяти Валерия и Людмилы Катусовых. Начало в 10.00



Фото: vk.com/veloopen17

Долгожданное открытие сезона велоэкспедиций начнется в Могилеве велопробегом, который стартует от мемориального комплекса «Землянка» на Чаусском шоссе в 12.00. Сбор участников — за час до начала. Маршрут представляет собой дорожные покрытия, подходящие тематике велосообщества: грунтовые дороги протяженностью около 35 километров. Организаторы предупреждают, что всем участникам нужно ответственно подойти к подготовке своего велосипеда. А более подробную информацию можно узнать здесь .

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