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Лукашенко и Бердымухамедов торжественно открыли Гарлыкский ГОК

31.03.2017 09:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыли Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который возводился белорусскими специалистами, сообщило агенство TDH.

Белорусский лидер второй день находится с официальным визитом в Туркменистане, накануне он провел встречу со своим туркменским коллегой, а также принял участие в заседании правительственных делегаций, после которого был подписан ряд двусторонних документов. Во второй половине дня Лукашенко и Бердымухамедов открыли комплекс зданий Посольства Беларуси в дипломатическом квартале Ашхабада.

Как передает агентство, президенты торжественно перерезали ленту у центральных ворот комбината, расположенного в Лебапском аялате.

Гарлыкский ГОК был заложен главами Беларуси и Туркменистана в 2009 году. Его строительство вело белорусское ОАО "Белгорхимпром". Стоимость комбината — более 1 миллиарда долларов, проектная мощность — 1 миллион 400 тысяч тонн калийных удобрений в год.

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и Туркменистана Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыли Гарлыкский горно-обогатительный...

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